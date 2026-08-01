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Attualità
01.08.2026

Andare a scuola in ascensore: in Cina la “navetta tra le nuvole” che fa risparmiare tre ore al giorno agli studenti

Redazione
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Sulla tecnologia applicata alla scuola, si sa, l’Estremo Oriente viaggia a tutta velocità. Stavolta, però, a fare notizia non sono ritrovati ipermoderni come gli smart-glass – su cui recentemente erano circolate notizie inquietanti relative alla percentuale di studenti che li utilizzerebbe per copiare – bensì un macchinario che appartiene alla storia, sebbene di nuovissima generazione: l’ascensore. A stupire, in questo caso, è il luogo di installazione e la funzione prevista: permettere agli studenti di scalare una scogliera.

A riportare la notizia è Italpress, che sottolinea l’enorme risparmio di tempo che l’innovazione comporterà per gli alunni della comunità. “Da tre ore ad appena 30 minuti: un ascensore di 288 metri, inaugurato di recente lungo una scogliera a Xuanwei, nella Provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan, funge da ‘navetta tra le nuvole’, trasportando gli studenti dei villaggi situati nella valle fino alle scuole in cima alla rupe”, scrive infatti l’agenzia, che pubblica anche un filmato del mirabolante impianto.

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