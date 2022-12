Meloni: “Colpita dalle repressioni in Iran sulle donne. Se non cessano, l’atteggiamento dell’Italia dovrà cambiare radicalmente”

Durante la consueta conferenza stampa di fine anno organizzata dall’Ordine dei giornalisti, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha risposto a diverse domande. In particolare ha fatto una riflessione sull’attuale situazione in Iran: “Io sono stata colpita dalla storia della campionessa di scacchi senza velo e mi ha fatto riflettere. Noi siamo abituati ai gesti simbolici, ma i nostri non hanno delle conseguenze di quello che ha fatto Sara o altre donne. Riflettiamo su quella libertà che noi diamo per scontata e per altri è un rischio. Quello che sta accadendo in Iran è inaccettabile e l’Italia non intende tollerare troppo. E’ inevitabile che se queste repressioni non dovessero cessare, l’atteggiamento dell’Italia dovrà cambiare radicalmente”.

La presidente ha anche parlato di Covid: “Voglio dire finora la situazione in Italia è sotto controllo. Adesso con il caso scoppiato in Cina, il ministro Schillaci ha introdotto il tampone obbligatorio a chi proviene dalla Cina. Ma deve essere l’Unione Europea a prendere posizione al riguardo. Sono sempre d’accordo che sono sempre utili tamponi e mascherina, ma al momento dai dati la situazione in Italia sia sotto controllo”. E per quanto riguarda i vaccini, ha aggiunto: “è una campagna che il Governo sta facendo che invita la popolazione alla vaccinazione su anziani e soggetti fragili. Per gli altri, è opportuno che contattino il loro medico per capire cosa fare”.

