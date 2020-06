Messa a disposizione, puoi inviarla in qualsiasi momento

Sempre più spesso si è sentito dire che l’estate sia il momento meno idoneo per contattare le scuole per la messa a disposizione o che in inverno ci siano poche possibilità di convocazione con le segreterie oberate di lavoro.

Invece è sempre il momento giusto di inviare la propria candidatura con la messa a disposizione perché la macchina burocratica scolastica non si ferma mai.

Ci si può candidare anche nei momenti più impensabili dell’anno. Infatti tra i corsi di recupero e l’inizio del nuovo anno, molti istituti sono alle prese con l’organizzazione didattica ed è noto che sempre più spesso le scuole sono costrette a ricorrere alle candidature esterne tali corsi possono (ma non devono) essere tenuti dai docenti in servizio.

Si tratta di una buona possibilità di lavoro, utile per inserirsi nel mondo della scuola e guadagnare insegnando. Infatti l’attività svolta sarà retribuita con circa 50 euro lordi per ogni ora di lezione.

Messa a disposizione, le info utili

I laureati non abilitati possono produrre domanda di Messa a disposizione, ovvero possono dare la propria disponibilità a coprire eventuali posti vacanti in qualità di supplenti tramite una semplice istanza da inviare alle scuole.

Infatti, la messa a disposizione, non è altro che una candidatura spontanea al fine di essere chiamati per sostituzioni, supplenze di breve durata e corsi di recupero.

Come presentare la Messa a disposizione?

La domanda di Messa a disposizione (MAD) deve essere redatta in modo formale e contenere i dati importanti del docente e può essere inviata alle scuole.

La domanda, per essere valida, deve essere inoltrata presso la sede dove è presente il dirigente scolastico e non alle sedi succursali o distaccate in cui lo stesso è reggente.

Inoltre, per scrivere una MAD efficace, è bene indicare con precisione i dati anagrafici, i titoli conseguiti e le esperienze eventuali maturate a scuola, oltre ad indicare la classe di concorso.

Consigliamo sempre di allegare alla MAD un CV formato europeo più altre eventuali certificazioni.

