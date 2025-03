Meta A.I. di Zuckerberg arriva in Italia

Arriva in Ue e in Italia Meta AI, una funzione di chat intelligente disponibile in sei lingue europee compreso l’italiano su Instagram, WhatsApp e Messenger.

Lanciata negli Stati Uniti nel 2023, Meta AI è già utilizzata da oltre 700 milioni di utenti attivi ogni mese per mezzo dell’azienda di Mark Zuckerberg che aveva fermato il lancio in Europa a giugno 2024 dopo i rilievi dell’Autorità privacy irlandese in merito alla proposta di Meta di utilizzare dati pubblici degli utenti europei su Facebook e Instagram per allenare i suoi sistemi di intelligenza artificiale.

La funzione Meta AI si potrà usare nelle chat a partire da Whatsapp, Messenger di Facebook e nei messaggi diretti d’Instagram.

Oltre a cliccare sull’icona del cerchio blu che la contraddistingue, si potrà attivare digitando ‘@MetaAI’ seguito da una domanda nella chat di gruppo scelta e attendere la risposta. Fungerà, come si legge su RAI news 24, da assistente per organizzare viaggi, cene aggiungere contenuti pertinenti ad una conversazione. Offrirà anche l’accesso alle informazioni provenienti dal web.

In un comunicato, Meta afferma: “Guardando al futuro, la nostra ambizione è rendere i prodotti di intelligenza artificiale accessibili ad un numero sempre maggiore di persone in tutto il mondo. Siamo entusiasti di vedere come Meta AI plasmerà il futuro delle esperienze social in Europa”.