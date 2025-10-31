Metallo e polistirolo nei piatti delle mense scolastiche: due casi a Bari e a Padova. Nessuna conseguenza

Nelle scorse ore, a Bari, un pezzo di metallo sarebbe stato rinvenuto nel piatto di una mensa scolastica. A Padova, invece, sarebbe stato trovato un pezzo di polistirolo. Due casi in poche ore, che non hanno portato a conseguenze sulla salute degli studenti ma che hanno destato grande preoccupazione tra i genitori e gli insegnanti.

Il caso nella mensa di Bari

A dare conto dell’incidente avvenuto in una primaria del capoluogo pugliese è BariToday. “L’oggetto sarebbe finito nella bocca del bimbo e successivamente espulso senza provocare danni“, si legge nell’articolo. “Il Comune di Bari ha avviato una procedura di contestazione nei confronti della società che gestisce il servizio mensa”.

Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio si sarebbe verificato “alla presenza degli insegnanti e di un rappresentante dei genitori“. La vicenda è stata segnalata ai carabinieri dei Nas. BariToday dà conto della replica dell’azienda che gestisce il servizio, secondo cui gli stessi Carabinieri avrebbero dichiarato “l’estraneità della società ai fatti”.

L’episodio nella mensa di Padova

Il secondo caso, come detto, è avvenuto a Padova e riguarda un pezzo di polistirolo finito in un piatto. “L’episodio si è verificato ieri 30 ottobre in una scuola primaria“, scrive PadovaOggi, aggiungendo che il materiale “lo ha trovato la rappresentante mensa durante una visita a sorpresa all’ora del pranzo“.

Da quanto si è appreso, prosegue il giornale, “i recipienti con il cibo per i bambini vengono portati a scuola dentro dei grossi contenitori di polistirolo nero. E’ probabile che un frammento della struttura erroneamente si sia staccato, finendo appunto dentro il mangiare”. Anche in questo caso, per fortuna, non ci sono state conseguenze.