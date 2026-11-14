Pagamento ferie estive ai docenti precari: il punto del contenzioso

La questione del pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie per i docenti precari è ormai approdata in quasi tutti i Tribunali del Paese, che stanno riconoscendo le ragioni dei docenti precari.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto alle ferie come un diritto fondamentale ed irrinunziabile del lavoratore.

“Il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite, quindi, deve effettivamente aver avuto la possibilità di esercitare questo diritto”, precisando che “il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”.

Chi sono i docenti interessati?

Tutti i docenti con contratto al 30 giugno (e in molti casi anche fino al termine delle lezioni) a partire dall’anno scolastico 2016/17, in quanto in materia di ferie la prescrizione è decennale.

Ciò significa che l’indennità può essere richiesta anche dai docenti attualmente in ruolo che abbiano lavorato con contratto al 30 giugno negli anni considerati.

A quanto ammonta l’indennità?

Se la giurisprudenza è ormai unanime nel riconoscere il diritto al pagamento delle ferie, negli ultimi mesi sono state pubblicate due sentenze della Cassazione che hanno in pratica determinato una consistente riduzione dell’indennità, ritenendo che dall’importo debbano essere detratti i giorni di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari regionali (non quelli deliberati dalla scuola).

Di fatto, si tratta delle vacanze natalizie e pasquali, oltre ad eventuali ponti (in pratica una quindicina di giorni all’anno).

Poiché i docenti in servizio su spezzone maturano un numero di giorni generalmente inferiore, in questi casi si rischia di non ricevere alcuna indennità.

Il problema dei docenti assunti a ridosso delle vacanze natalizie

Un vivace contrasto giurisprudenziale è insorto per quanto riguarda il sistema di calcolo delle ferie per i docenti assunti a fine novembre o addirittura a dicembre.

Secondo un’interpretazione formalistica delle sentenze della Cassazione, anche per costoro dovrebbero essere detratti i giorni di sospensione delle lezioni durante le vacanze natalizie.

Il fatto è che si tratta di giornate di ferie che all’epoca non erano state ancora maturate e che mai e poi mai i docenti avrebbero potuto richiedere.

Per questa ragione, una parte della giurisprudenza ha ritenuto che possono essere detratti solo i giorni di ferie “progressivamente e proporzionalmente maturati”.

L’ordinanza del Tribunale di Milano

E’ di questi giorni la notizia che il Tribunale di Milano – non ritenendo condivisibile l’orientamento della Cassazione di sottrarre dall’indennità sostitutiva i giorni di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari scolastici- ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea affinchè si pronunci sul punto.

La questione resta dunque ancora aperta.