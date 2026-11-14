Bocciatura dopo gli esami di recupero, anche una sola insufficienza impedisce la promozione: il TAR dà ragione ai prof

Il mancato recupero anche di una sola insufficienza, dopo la sospensione del giudizio, impedisce l’ammissione alla classe successiva. Non è sufficiente richiamare il rendimento complessivo dello studente o la media dei voti conseguiti durante l’anno scolastico.

Lo ha ribadito il TAR Lombardia, Sezione Quinta, con la sentenza n. 5073 del 12 novembre 2026, respingendo il ricorso presentato dai genitori di una studentessa di liceo classico, non ammessa alla classe successiva dopo gli esami di recupero di fine agosto e inizio settembre.

Il ricorso della famiglia

La vicenda riguarda una studentessa che, al termine dell’anno scolastico 2025/2026, aveva riportato alcune insufficienze, con conseguente sospensione del giudizio.

Dopo le prove di recupero in scienze e latino, il Consiglio di classe, riunitosi il 3 settembre 2026, aveva deliberato la non ammissione alla classe successiva.

I genitori avevano contestato la decisione, sostenendo che la scuola non avesse adeguatamente considerato il percorso scolastico complessivo della figlia. Avevano inoltre denunciato carenze nella motivazione dei voti e presunte irregolarità nell’applicazione dei criteri di valutazione, sollevando contestazioni anche sulle correzioni delle prove.

Anche una sola insufficienza impedisce la promozione

Il Tribunale ha respinto le contestazioni, richiamando l’art. 4 del D.P.R. 122/2009 e le disposizioni dell’O.M. 92/2007.

Secondo i giudici, dopo la sospensione del giudizio, l’ammissione alla classe successiva richiede il recupero delle insufficienze in tutte le discipline interessate.

Non può quindi essere invocata una valutazione complessiva favorevole per compensare una carenza formativa ancora presente.

La sentenza ribadisce inoltre che la valutazione degli apprendimenti rientra nella discrezionalità tecnica del Consiglio di classe. Il giudice amministrativo può intervenire soltanto in presenza di errori manifesti, illogicità, contraddittorietà o gravi carenze nella motivazione, senza sostituirsi ai docenti nel giudizio sul rendimento scolastico.

Voti numerici e correzioni: quando la motivazione è sufficiente

Un altro aspetto della controversia riguardava la motivazione delle insufficienze attribuite nelle prove di recupero.

Il TAR ha ritenuto adeguata la documentazione prodotta dalla scuola. Nel verbale dello scrutinio era presente un’annotazione esplicativa accanto al voto insufficiente, mentre gli elaborati riportavano le correzioni degli errori effettuate dai docenti.

Inoltre, i criteri generali di valutazione erano stati preventivamente definiti e pubblicati nel Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF), con una scala da 1 a 10 accompagnata dalla descrizione dei livelli di conoscenze, competenze e capacità corrispondenti a ciascun voto.

Il Tribunale ha quindi confermato che il voto numerico può costituire una motivazione sufficiente quando è riconducibile a criteri di valutazione predeterminati e conoscibili, in assenza di manifeste contraddizioni.

Ricorso respinto e spese a carico della famiglia

Alla luce di queste considerazioni, il TAR ha confermato la legittimità della non ammissione e respinto il ricorso.

I genitori sono stati inoltre condannati al pagamento di 1.500 euro per le spese di giudizio.