Dirigenti scolastici, allarmi bomba, mail massive e vaghi protocolli: facciamo il punto

In questi giorni si parla moltissimo del ruolo, dei compiti, delle responsabilità e della complessità del lavoro dei dirigenti scolastici. Oggi il Corriere della Sera, parlando degli allarmi bomba via mail, dedica diverse pagine proprio ai dirigenti scolastici.

Io questo mestiere l’ho fatto per 20 anni ed è bene che chi legge lo sappia così da poter valutare la prospettiva di quanto sto per scrivere.

Evidenzio tre snodi prima di commentare il protocollo proposto dal ministero e dal governo.

Tre snodi di fronte ai dirigenti scolastici

Nei confronti di situazioni inedite non c’è una scelta già predefinita come corretta. La situazione derivante dalle mail che minacciano un attentato a scuola è una situazione nuova perché non riguarda una scuola sola ma, solo il primo giorno, oltre 6000 scuole. Le scuole hanno protocolli per la gestione delle emergenze (incendi, terremoti, catastrofi naturali,…) e tutti gli studenti e tutto il personale si “allenano” e fanno prove per gestire al meglio tali situazioni. Nessuna scuola ha (ad oggi) un protocollo per gestire situazioni come quelle derivanti dall’invio di mail massive minatorie minacciose. E il protocollo proposto ieri da governo e ministero è semplicemente ridicolo (vedi sotto).

La responsabilità del dirigente scolastico

Ogni dirigente si è trovano in questi due giorni davanti ad una scelta difficilissima. Far evacuare una scuola significa interrompere un servizio pubblico, creare enormi disagi alle famiglie dei più piccoli che devono venire a prenderli a scuola, aumentare l’effetto di paura e allarme sociale che le mail sicuramente cercavano (e hanno ottenuto) pompando il senso di insicurezza collettiva. Dall’altro decidere di non far evacuare significa assumersi la responsabilità, diciamocela tutta, che se poi la bomba c’è davvero ci potrebbero essere vittime e feriti. Ecco: chi legge si metta nei panni di chi ha appena aperto la posta elettronica, ha letto il messaggio e deve decidere in pochi minuti. Il primo giorno qualunque scelta fatta da un dirigente (sia evacuare che non evacuare) è stata a mio parere una scelta difficile ma corretta. Perché ogni dirigente ha certamente valutato, in pochissimi minuti, il pro e il contro, i rischi. Magari ha sentito i carabinieri della stazione più vicina ma che, come il dirigente, non sono certo artificieri e quindi più di tanto non posso fare o dire.

Sono scelte difficilissime, faticosissime e nelle quali senti tutta la solitudine e la responsabilità connessa al mestiere di dirigente. E sai benissimo che qualunque scelta sarà comunque criticata. Ma devi scegliere. Vi garantisco, avendolo provato sulla mia pelle in diverse occasioni, che dover scegliere in pochi attimi cosa fare, sapendo che dalla tua scelta potrebbero dipendere delle vite umane, è una sensazione terribile. Ma non per questo si può mettere la testa sotto la sabbia evitando di decidere. Occorre decidere mantenendo sempre freddezza, razionalità, calma, giudizio. Un dirigente che va nel panico è un problema serio per la comunità che guida.

Lavorare assieme

Oggi, leggendo i molti articoli sui dirigenti scolastici mi sono imbattuto nell’intervista a Lucia Azzolina, dirigente del Comprensivo Biella 2, che in poche risposte ha fornito quello che a mio parere è il protocollo base. Ovvero: sentire immediatamente i colleghi dirigenti del territorio, sentire le forze dell’ordine, mantenere la calma, comprendere il contesto, e infine decidere. Mi piace sottolineare il concetto di lavorare assieme, far nascere la propria scelta (che sarà comunque sempre responsabilità individuale di quel dirigente scolastico) dal confronto con i propri colleghi che operano sullo stesso territorio. Ma, sia chiaro, questo confronto non si inventa sul momento, deve essere frutto di una condivisione che dura da tempo e nel tempo. E a questo servono e sono servite anche in questo caso le comunità di pratica anche informali dei dirigenti scolastici che spesso usano proprio per queste situazioni gruppi whatsapp.

Il protocollo del Governo. Onestamente il nulla

Ieri il sito del Governo italiano è uscito con il seguente comunicato: “Il protocollo, già operativo, è applicato a tutte le amministrazioni, e prevede come linea generale che, in assenza di elementi concreti ulteriori rispetto alla semplice ricezione di una mail massiva che facciano ritenere sussistente un pericolo, non si proceda all’evacuazione degli edifici. Resta ferma la facoltà del Prefetto di disporre misure di evacuazione qualora disponga di elementi specifici e concreti che configurino una situazione di effettivo rischio”.

Di fronte a una comunicazione di questo tipo cascano le braccia. Provo a spiegarmi citando solo tre aspetti

Chi definisce che una mail è stata inviata in modo massivo? A dire il vero lo potrebbe (o dovrebbe?) decidere, fermando persino la sua diffusione, il sistema centrale che gestisce le mail del ministero e tutti gli account che stanno sotto il dominio @istruzione.it . Tanto per essere espliciti toccherebbe a Microsoft che gestisce la posta per tutte le scuole e tutto il personale. Non spetta certo ad un dirigente singolo decidere se una mail è massiva. Certo, lo può fare confrontandosi con i colleghi ma ciò richiede tempo e di certo non si può sentire 6000 colleghi. E infatti ieri, dopo l’esperienza del giorno prima, tutti o quasi l’hanno considerata massiva e le evacuazioni sono state pochissime. Assenza di elementi concreti: qui la cosa è più complicata ancora. Cosa significa elementi concreti? E quanto concreti? L’ora di scoppio della bomba? Il luogo in cui è nascosta? Certo i dirigenti e non solo loro possono analizzare il testo della mail, magari avendo acquisito quelle competenze minime che dovrebbero persino possedere gli studenti che fanno educazione civica e sanno sia cosa dice l’art. 5 della legge 92/2019 (che non per nulla così recita: saper «analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l’affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali») che le norme contenute nel decreto legislativo 179/2026 (appena entrato in vigore) e anche il DigComp 3.0. Tutte robe che il personale della scuola dovrebbe conoscere, visto che sono stati spesi milioni di euro in formazione ! Il ruolo del Prefetto: ovviamente il Prefetto (che è il vertice politico-amministrativo della pubblica sicurezza secondo quanto stabilito dall’art. 13 della Legge 1 aprile 1981, n. 121.) può disporre evacuazioni e ogni altra misura ritenga sensata. Ma la domanda chiave riguarda il tempo: quanto tempo si può prendere un prefetto prima di dire se fare A o B o nulla? Un’ora? Un giorno? E nel frattempo la responsabilità dell’inazione di chi è? Del dirigente o del Prefetto? Cioè, brutalmente, se la bomba c’è davvero chi è responsabile della non evacuazione? Dove è scritto che la responsabilità è del Prefetto? Da nessuna parte, ovviamente. E quindi, come nel gioco dell’oca, si torna da capo e la responsabilità torna in capo al dirigente.

Più che un protocollo sembra un comunicato stampa per dire che ci si sta lavorando. Non moltissimo direi per evitare il rischio panico di fronte a quello che persino la Nato chiama da tempo Guerra Cognitiva.