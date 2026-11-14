Registrati
Diretta video

Primo piano | Troppa burocrazia nella scuola, docenti come impiegati?

guarda
Attualità
14.11.2026

Allarme bomba a scuola, cosa faranno i presidi la prossima volta? Chiamate le forze di polizia e se possibile non interrompete le attività, ministero Interno e Mim inviano direttive

Marco Giuliani
Aggiungici ai preferiti Seguici su Discover

“Si richiama, in primo luogo, l’attenzione delle istituzioni scolastiche, in caso di ricezione di comunicazioni contenenti minacce alla sicurezza delle persone o delle strutture, a segnalarle tempestivamente alle locali forze di polizia, affinché possano essere svolte le verifiche richieste dal caso concreto e valutate le misure di sicurezza eventualmente occorrenti”. È il passaggio probabilmente più importante di una circolare del ministero dell’Istruzione e del Merito spedita il 13 novembre a tutte le scuole e gli Usr, al termine di una settimana costellata da falsi allarmi bomba – in particolare l’11 novembre e il 12 novembre – inviati alle istituzioni scolastiche tramite e-mail inviate da Paesi esteri lontani decine di migliaia di chilometri.

Inoltre, in presenza di minacce possibili e realistiche, anche se non sempre facilmente riscontrabili, “le istituzioni scolastiche sono tenute a informare tempestivamente anche l’Ufficio scolastico regionale territorialmente competente”. Questi, “avranno cura di provvedere, poi, al tempestivo inoltro della documentazione all’Amministrazione centrale”.

Con la circolare, che segue il vertice svolto a Palazzo Chigi sull’emergenza venutasi a creare, il dicastero di Viale Trastevere ha voluto dare una risposta univoca anche alle reazioni poco uniformi che hanno avuto le scuole, su decisione dei loro dirigenti scolastici, di fronte alle minacce giunte per via telematica: il fine della comunicazione, hanno spiegato dal Ministero dell’Istruzione, è quello di “favorire una gestione delle situazioni di allarme che consenta, ove la condizioni di sicurezza lo permettano, il mantenimento delle attività e dei servizi”.

Le indicazioni dell’amministrazione scolastica sono le stesse contenute in una direttiva con cui il ministero dell’Interno, nella medesima giornata, ha voluto comunicare la linea generale da assumere in primis ai prefetti, per fornire indicazioni uniformi da adottare dinanzi ad eventuali future “segnalazioni di minacce diffuse mediante comunicazioni telematiche aventi riflessi sull’ordine e la sicurezza pubblica”: la direttiva prodotta dal Viminale, dopo avere specificato che quelle dei giorni passati “non costituiscono attacchi informatici”, intende “promuovere un approccio fondato sulla valutazione dell’attendibilità delle minacce e sull’adozione di misure proporzionate alle effettive condizioni di rischio”.

allarme bombaMinistero dell'InternoMinistero dell'istruzionepolizia

Dirigenti scolastici, allarmi bomba, mail massive e vaghi protocolli: facciamo il punto

Allarme bomba, c’è paura: dirigente romana chiede a Valditara ronde attorno all’istituto, alunna sviene a scuola nel catanese

Allarme bomba, uomo mascherato mette finto ordigno con lettera minatoria davanti la scuola: è un ex alunno che voleva vendicarsi dei docenti

Allarme bomba, secondo giorno: evacuate 77 scuole su 3778, altro tavolo tecnico a Palazzo Chigi il 13 novembre

Allarmi bomba nelle scuole, UIL Scuola: “I dirigenti rischiano in ogni caso, sia che chiudano sia che restino aperti”

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Allarme bomba a scuola, cosa faranno i presidi la prossima volta? Chiamate le forze di polizia e se possibile non interrompete le attività, ministero Interno e Mim inviano direttive

Marco Giuliani

Educazione finanziaria, al via corsi di formazione per docenti: protocollo Consob-Mim aiuta i giovani a evitare truffe e gestire i soldi in modo consapevole

Marco Giuliani

I giovani di oggi non rifiutano la scuola o l’autorità, ma vogliono essere riconosciuti come persone [INTERVISTA]

Monica Piolanti

Manovra 2027, dietrofront del Governo sui 7mila posti cancellati alla scuola ma per Meloni “non si trattava di tagli”: per l’Istruzione abbiamo fatto più di altri

Alessandro Giuliani
vai alla ricerca avanzata