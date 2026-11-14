Allarme bomba a scuola, cosa faranno i presidi la prossima volta? Chiamate le forze di polizia e se possibile non interrompete le attività, ministero Interno e Mim inviano direttive

“Si richiama, in primo luogo, l’attenzione delle istituzioni scolastiche, in caso di ricezione di comunicazioni contenenti minacce alla sicurezza delle persone o delle strutture, a segnalarle tempestivamente alle locali forze di polizia, affinché possano essere svolte le verifiche richieste dal caso concreto e valutate le misure di sicurezza eventualmente occorrenti”. È il passaggio probabilmente più importante di una circolare del ministero dell’Istruzione e del Merito spedita il 13 novembre a tutte le scuole e gli Usr, al termine di una settimana costellata da falsi allarmi bomba – in particolare l’11 novembre e il 12 novembre – inviati alle istituzioni scolastiche tramite e-mail inviate da Paesi esteri lontani decine di migliaia di chilometri.

Inoltre, in presenza di minacce possibili e realistiche, anche se non sempre facilmente riscontrabili, “le istituzioni scolastiche sono tenute a informare tempestivamente anche l’Ufficio scolastico regionale territorialmente competente”. Questi, “avranno cura di provvedere, poi, al tempestivo inoltro della documentazione all’Amministrazione centrale”.

Con la circolare, che segue il vertice svolto a Palazzo Chigi sull’emergenza venutasi a creare, il dicastero di Viale Trastevere ha voluto dare una risposta univoca anche alle reazioni poco uniformi che hanno avuto le scuole, su decisione dei loro dirigenti scolastici, di fronte alle minacce giunte per via telematica: il fine della comunicazione, hanno spiegato dal Ministero dell’Istruzione, è quello di “favorire una gestione delle situazioni di allarme che consenta, ove la condizioni di sicurezza lo permettano, il mantenimento delle attività e dei servizi”.

Le indicazioni dell’amministrazione scolastica sono le stesse contenute in una direttiva con cui il ministero dell’Interno, nella medesima giornata, ha voluto comunicare la linea generale da assumere in primis ai prefetti, per fornire indicazioni uniformi da adottare dinanzi ad eventuali future “segnalazioni di minacce diffuse mediante comunicazioni telematiche aventi riflessi sull’ordine e la sicurezza pubblica”: la direttiva prodotta dal Viminale, dopo avere specificato che quelle dei giorni passati “non costituiscono attacchi informatici”, intende “promuovere un approccio fondato sulla valutazione dell’attendibilità delle minacce e sull’adozione di misure proporzionate alle effettive condizioni di rischio”.