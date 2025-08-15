Mini call veloce 2025, anche a Ferragosto è possibile inoltrare la domanda. Zero disponibilità per ADSS.

Mentre c’è chi si domanda se la procedura della Mini Call veloce verrà prevista anche per il futuro, bisogna però dire che rispetto al 2024 il nuomero delle disponibilità è diminuito e come l’anno scorso non ci sono posti disponibili per ADSS. La domanda per i posti disponibili di ADAA, ADEE e ADMM, potrà essere inoltrata anche nella giornata di Ferragosto e anche nel fine settimana di sabato 16 e domenica 17 agosto. Il sistema delle Istanze Online non va in vacanza e funzionerà anche nei giorni festivi e prefestivi.

Tempi di presentazione dell’istanza

Come abbiamo detto più volte, la domanda di presentazione della procedura assunzionale per chiamata veloce GPS sostegno potrà essere inoltrata fino alle ore 9:00 del giorno martedì 19 agosto 2025.

Vi consigliamo di visonare questo nostro tutorial per seguire passo, dopo passo, come compilare questa istanza:

Numero di posti disponibili

Per la mini call veloce 2025, a livello nazionale, per l’assunzione in ruolo dalle graduatorie di prima fascia sostegno GPS ed elenchi aggiuntivi, sono disponibili un totale complessivo di 7.286 posti tdi sostegno per ADAA, ADEE e ADMM.

La ripartizione dei posti per grado di istruzione è la seguente:

Sostegno infanzia (ADAA): 393 posti totali

393 posti totali Sostegno primaria (ADEE): 6.834 posti totali

6.834 posti totali Sostegno secondaria di I grado (ADMM): 59 posti totali

59 posti totali Sostegno secondaria di II grado (ADSS): 0 posti

È importante notare che la disponibilità dei posti è limitata a specifiche regioni del nord Italia e, in molti casi, a determinate province. Le regioni del sud e del centro, fatta eccezione per la Sardegna, non hanno posti disponibili per questa procedura.

Di seguito, un riepilogo della distribuzione regionale dei posti per i diversi gradi di istruzione:

Emilia Romagna: 11 posti infanzia, 509 posti primaria.

11 posti infanzia, 509 posti primaria. Friuli Venezia Giulia: 121 posti primaria.

121 posti primaria. Liguria: 20 posti infanzia, 373 posti primaria, 23 posti secondaria I grado.

20 posti infanzia, 373 posti primaria, 23 posti secondaria I grado. Lombardia: 206 posti infanzia, 3.653 posti primaria.

206 posti infanzia, 3.653 posti primaria. Piemonte: 148 posti infanzia, 1.139 posti primaria, 11 posti secondaria I grado.

148 posti infanzia, 1.139 posti primaria, 11 posti secondaria I grado. Sardegna: 3 posti infanzia, 11 posti primaria, 11 posti secondaria I grado.

3 posti infanzia, 11 posti primaria, 11 posti secondaria I grado. Toscana: 43 posti primaria.

43 posti primaria. Veneto: 5 posti infanzia, 985 posti primaria, 14 posti secondaria I grado.

È utile ripetere che le domande per la mini call veloce 2025 possono essere presentate dalle ore 10:00 del 14 agosto fino alle ore 9:00 del 19 agosto.