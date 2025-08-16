Mini call veloce 2025, se non si è in una delle province di preferenza, si potrà accettare una supplenza da GPS? Risponde l’esperto

Lo scorso 6 agosto, con un avviso, il MIM ha comunicato l’apertura delle funzioni telematiche per la presentazione delle istanze per la procedura “per chiamata”. Si tratta della cosiddetta mini call veloce, per il reclutamento del personale docente su posto di sostegno e conferimento di contratti a tempo determinato finalizzati al reclutamento a tempo indeterminato. Sarà possibile inviare la domanda da giovedì 14 agosto 2025 (ore 10:00) a martedì 19 agosto (ore 09:00). Dopo aver chiarito quali sono i requisiti per partecipare alla procedura, al via tra poche ore, cosa bisogna sapere? Quali possibili errori si possono commettere, e come evitarli? Di tutto questo, con ampio spazio alle domande del pubblico, abbiamo parlato nel corso della diretta della Tecnica risponde live di giovedì 14 agosto. Ospite Lucio Ficara, esperto di normativa scolastica.

Nel caso in cui non risultassi in una delle province di preferenza, potrò accettare una supplenza da GPS?

A questa domanda, il nostro esperto ha risposto: “Assolutamente sì. Partecipare alla mini call veloce offre semplicemente un’opportunità di assunzione in ruolo. Se la scelta delle province non viene soddisfatta e non vieni individuata in ruolo, rimani a pieno titolo idonea ad accettare supplenze dalle GPS in cui sei inserita. Solo nel caso in cui il sistema ti individui per un ruolo, non avrai più la possibilità di accettare supplenze da GPS, né da graduatoria d’istituto, né tramite interpello”.

Mini call veloce, come fare domanda?

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il portale INPA, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it.

Per accedere all’istanza occorrono in alternativa:

credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);

CIE (Carta di Identità Elettronica);

eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services);

credenziali dell’area riservata del Ministero dell’istruzione e del merito in corso di validità;

CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”.

Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi al sito www.mim.gov.it, all’indirizzo: https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm.

Domande e risposte

✅ (00:00) INTRODUZIONE

✅ (16:30) Sono negli elenchi aggiuntivi prima fascia sostegno primaria con punteggio 70. Farò la domanda in Lombardia inserendo tutte le province. Considerando la mia posizione e l’elevato numero dei posti su adee in Lombardia ,riuscirei ad ottenere una nomina secondo la vostra esperienza pregressa?Grazie mille agli esperti

✅ (18:20) Non ho capito se scegliendo una provincia posso successivamente scegliere le scuole. Oppure scelgo solo la provincia e la scuola no? dunque mi potrebbero capitare a sorpresa?

✅ (19:45) Come è possibile che nella provincia di Bergamo ci siano 600 posti organico di diritto e poi dobbiamo appellarci alla call veloce?

✅ (20:40) se partecipo, potrò cmq usufruire dei 3 giorni per assistere familiare residente in altra regione?

✅ (21:40) potete spiegare la sezione 2 preferenze?

✅ (23:00) Posso scegliere solo 3 province? Quali sono i contro scegliendone solo 3? (Ad esempio)

✅ (24:15) la scelta delle sedi scolastiche non si fa? Si sceglie solo la provincia?

✅ (27:15) Come e dove si accede all’istanza minicall?

✅ (28:30) Nel caso in cui non risultassi in una delle province di preferenza, potrò accettare una supplenza da GPS?

✅ (29:25) Sempre da istanze on-line faccio la scelta successiva della scuola?

✅ (30:40) con 173 di punteggio su Admm, spero di prendere la sede x la quale ci sono 3 posti disponibili, xchè sarebbe più comoda. Con questo punteggio ho probabilità, secondo la vostra esperienza?

✅ (32:15) adss per la Campania non mi fa selezionare la regione Campania? come mai?

✅ (33:25) se si è destinatari di una nomina in una regione diversa da quella di provenienza in automatico si è trasferiti nelle gps della nuova regione per tutte le altre classi di concorso?

✅ (34:40) una volta avuta assegnazione su provincia scelto l’ordine di preferenza delle scuole. si può scegliere una sola scuola? nel caso in cui questa non sia disponibile, verrò escluso da supplenze?

✅ (36:15) potete chiarirmi se scegliendo di partecipare alla mini call e non mi viene assegnata la provincia , quindi non ho l incarico, verrò cancellata dalle graduatorie gps e quindi ne verrò esclusa?

✅ (00:00) mio fratello con i punteggi della GPS era seconda fascia può passare nella prima fascia A049 in Lombardia. grazie da mio fratello Lazzari Omar Roberto.

✅ (37:15) Superato l’anno si prova è sarà possibile accettare supplenze da gps per altro grado di scuola? O si devo attendere 3 anni.grazie

✅ (40:50) Le mini call veloci sono solo per GPS sostegno 1 fascia o anche chi è in GPS sostegno 2 fascia ? inoltre è possibile selezionare la propria provincia di GPS?

✅ (42:00) come si fa a saper se in una determinata provincia è stata già superata la percentuale di riserve e pertanto poi capire la possibilità di rientrare con la riserva