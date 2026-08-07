Mini call veloce 2026, zero posti residui per ADSS e ADMM ma anche per ADAA e ADEE rimane poco o nulla

C’è il serio rischio, non solo al sud ma anche nelle Regioni del centro e del nord Italia, di non avere alcun posto residuo per la procedura della Mini Call veloce 2026 riferita ai posti ADSS e ADMM. La situazione non è rosea nemmeno per ADAA dove si stanno esaurendo le disponibilità con le immissioni in ruolo provinciali da GPS prima fascia sostegno. Un pochino meglio la situazione delle disponibilità per ADEE, ma dopo la procedura straordinaria da GPS prima fascia rimane poco o nulla di residuo per attivare la procedura della Mini Call veloce.

Mini Call veloce 2026

La finestra temporale prevista ufficialmente per la presentazione delle istanze di partecipazione alla Mini Call veloce è quella che va dalle ore 14:00 del 14 agosto 2026 fino alle ore 12:00 del 19 agosto 2026. Potranno partecipare alla procedura i docenti inseriti nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per i posti di sostegno che abbiano presentato la domanda per l’accesso al ruolo con le 150 preferenze ai fini di un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo e che hanno dichiarato di avere il requisito per ottenere l’assunzione in un posto provinciale disponibile.

La procedura si avvia a seguito della conclusione delle normali operazioni provinciali di nomina e riguarda i posti rimasti vacanti e disponibili. La normativa vigente ha infatti prorogato fino al 31 dicembre 2026 l’efficacia della disciplina transitoria che permette l’assunzione dei docenti specializzati direttamente dalle GPS e prevede l’attuazione della Mini Call veloce sui postidi sostegno residuati. La mini call veloce 2026 è una procedura straordinaria dedicata esclusivamente ai posti di sostegno nelle scuole italiane di ogni ordine e grado. Essa rappresenta una fase aggiuntiva nel processo di assunzione dei docenti di sostegno, che viene attivata solo se, dopo le nomine da Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) di prima fascia, rimangono ancora posti vacanti. In questo caso i docenti hanno la possibilità di poter presentare domanda al fine dell’immissione in ruolo per i posti di una o più province di una medesima regione, per ciascuna graduatoria di provenienza.

Le istanze di Mini call veloce 2026, dovranno essere presentate, qualora ci siano posti residui, esclusivamente in modalità telematica. Per accedere all’istanza occorrono in alternativa:

credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);

CIE (Carta di Identità Elettronica);

eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services);

credenziali dell’area riservata del Ministero dell’Istruzione e del Merito in corso di validità;

CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi al sito www.mim.gov.it , all’indirizzo: https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm

La mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura.

Regioni dove già non ci sono posti residui

In alcune Regioni sono già mancanti i posti di sostegno residui:

Calabria ADAA 0 posti; ADEE 0 posti; ADMM 0 posti; ADSS 0 posti

Marche ADAA 0 posti; ADEE 0 posti; ADMM 0 posti; ADSS 0 posti

Emilia Romagna ADAA 0 posti; ADEE 0 posti; ADMM 0 posti; ADSS 0 posti

Puglia ADAA 0 posti; ADEE 0 posti; ADMM 0 posti; ADSS 0 posti

Sardegna ADAA 0 posti; ADEE 0 posti; ADMM 0 posti; ADSS 0 posti

Sicilia ADAA 0 posti; ADEE 0 posti; ADMM 0 posti; ADSS 0 posti