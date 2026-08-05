Immissioni in ruolo 2026, dalle surroghe alla mini call veloce – DIRETTA ore 16,00

Il Consiglio dei ministri è stato convocato ieri, martedì 4 agosto, alle ore 17:00 a Palazzo Chigi, per l’esame di vari provvedimenti. Tra questi il cosiddetto nuovo Decreto PA, relativo a disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione.
Il Consiglio dei Ministri ha inoltre approvato il decreto che autorizza le assunzioni a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2026/2027.
Il provvedimento consentirà l’immissione in ruolo di 346 dirigenti scolastici, 46.642 docenti, di cui 10.810 di sostegno, 79 unità di personale educativo, 2.628 insegnanti di religione cattolica e 12.284 unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).
Come sta procedendo con le immissioni in ruolo dei docenti 2026-2027? In molte province i posti di sostegno residuati per passare al ruolo da GPS I fascia sono già esauriti, cosa si prospetta nei prossimi giorni? Mini call veloce, si rischia di arrivarci con pochissimi posti disponibili. Cosa dicono i numeri?
Tutte domande a cui daremo risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, mercoledì 5 luglio alle ore 16,00. Ospite l’esperto di normativa scolastica, prof. Lucio Ficara. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.