Mini call veloce: come compilare la domanda? I consigli dell’esperto

✅ (16:30) Sono negli elenchi aggiuntivi prima fascia sostegno primaria con punteggio 70. Farò la domanda in Lombardia inserendo tutte le province. Considerando la mia posizione e l’elevato numero dei posti su adee in Lombardia ,riuscirei ad ottenere una nomina secondo la vostra esperienza pregressa?Grazie mille agli esperti

✅ (18:20) Non ho capito se scegliendo una provincia posso successivamente scegliere le scuole. Oppure scelgo solo la provincia e la scuola no? dunque mi potrebbero capitare a sorpresa?

✅ (19:45) Come è possibile che nella provincia di Bergamo ci siano 600 posti organico di diritto e poi dobbiamo appellarci alla call veloce?

✅ (20:40) se partecipo, potrò cmq usufruire dei 3 giorni per assistere familiare residente in altra regione?

✅ (21:40) potete spiegare la sezione 2 preferenze?

✅ (23:00) Posso scegliere solo 3 province? Quali sono i contro scegliendone solo 3? (Ad esempio)

✅ (24:15) la scelta delle sedi scolastiche non si fa? Si sceglie solo la provincia?

✅ (27:15) Come e dove si accede all’istanza minicall?

✅ (28:30) Nel caso in cui non risultassi in una delle province di preferenza, potrò accettare una supplenza da GPS?

✅ (29:25) Sempre da istanze on-line faccio la scelta successiva della scuola?

✅ (30:40) con 173 di punteggio su Admm, spero di prendere la sede x la quale ci sono 3 posti disponibili, xchè sarebbe più comoda. Con questo punteggio ho probabilità, secondo la vostra esperienza?

✅ (32:15) adss per la Campania non mi fa selezionare la regione Campania? come mai?

✅ (33:25) se si è destinatari di una nomina in una regione diversa da quella di provenienza in automatico si è trasferiti nelle gps della nuova regione per tutte le altre classi di concorso?

✅ (34:40) una volta avuta assegnazione su provincia scelto l’ordine di preferenza delle scuole. si può scegliere una sola scuola? nel caso in cui questa non sia disponibile, verrò escluso da supplenze?

✅ (36:15) potete chiarirmi se scegliendo di partecipare alla mini call e non mi viene assegnata la provincia , quindi non ho l incarico, verrò cancellata dalle graduatorie gps e quindi ne verrò esclusa?

✅ (00:00) mio fratello con i punteggi della GPS era seconda fascia può passare nella prima fascia A049 in Lombardia. grazie da mio fratello Lazzari Omar Roberto.

✅ (37:15) Superato l’anno si prova è sarà possibile accettare supplenze da gps per altro grado di scuola? O si devo attendere 3 anni.grazie

✅ (40:50) Le mini call veloci sono solo per GPS sostegno 1 fascia o anche chi è in GPS sostegno 2 fascia ? inoltre è possibile selezionare la propria provincia di GPS?

✅ (42:00) come si fa a saper se in una determinata provincia è stata già superata la percentuale di riserve e pertanto poi capire la possibilità di rientrare con la riserva