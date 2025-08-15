Mini call veloce, come faccio a sapere se la domanda è andata bene?

Lo scorso 6 agosto, con un avviso, il MIM ha comunicato l’apertura delle funzioni telematiche per la presentazione delle istanze per la procedura “per chiamata”. Si tratta della cosiddetta mini call veloce, per il reclutamento del personale docente su posto di sostegno e conferimento di contratti a tempo determinato finalizzati al reclutamento a tempo indeterminato. È possibile inviare la domanda fino a martedì 19 agosto (ore 09:00).

Cosa bisogna sapere per compilare la domanda? Quali possibili errori si possono commettere, e come evitarli? Di tutto questo, con ampio spazio alle domande del pubblico, abbiamo parlato nel corso della diretta della Tecnica risponde live di mercoledì 13 agosto alle ore 17,00. Ospite Manuela Pascarella, del centro nazionale Flc Cgil.

Come faccio a sapere se la domanda per la mini call è andata bene?

A questa domanda, l’esperta ha risposto: “Entro il 21 agosto, gli uffici pubblicheranno gli esiti e l’elenco graduato. L’esito dell’attribuzione viene notificato alle persone coinvolte via email. Se si diventa destinatari dell’assegnazione della provincia e della sede, c’è l’obbligo di accettazione entro 5 giorni, pena la decadenza. Prima si verifica l’atto amministrativo di attribuzione della provincia, poi ci sarà la fase di scelta della sede e infine 5 giorni per comunicare l’accettazione”.

Mini call veloce, come fare domanda?

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il portale INPA, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it.

Per accedere all’istanza occorrono in alternativa:

credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);

CIE (Carta di Identità Elettronica);

eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services);

credenziali dell’area riservata del Ministero dell’istruzione e del merito in corso di validità;

CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”.

Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi al sito www.mim.gov.it, all’indirizzo: https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm.

RIVEDI LA DIRETTA

Domande e risposte



✅ (00:00) INTRODUZIONE

✅ (13:50) Farò domanda per la mini call e sono negli elenchi aggiuntivi con punteggio 70. Il colleghi che sono in fascia A hanno la precedenza pur avendo un punteggio inferiore?

✅ (14:50) Ho partecipato a mini call veloce nel 23/24 superando anno di prova. Avendo ancora il vincolo triennale, posso accettare supplenza da GPS in altre classi di concorso nella mia provincia?

✅ (16:30) se inserisco solo una provincia ma la richiesta non viene soddisfatta,ricevo altra provincia?

✅ (17:15) è possibile partecipare alla mini call in una regione differente rispetto alla gps di appartenenza. Esempio sono iscritta in una provincia del Piemonte posso partecipare per una della Lombardia

✅ (18:10) come faccio a sapere se la domanda per la mini call è andata bene?

✅ (21:20) vorrei partecipare ma ho avuto una rettifica di punteggio da parte della scuola dove ho prestato servizio soltanto giorno 6 agosto. Catania non ha ripubblicato graduatoria. posso farlo con il punteggio rettificato?

✅ (23:00) che vincolo da la mini call veloce?

✅ (25:10) se si ottiene quella provincia vuol dire che esco dalla GPS di proveninza SE vengo assunta, solo in quel caso, giusto?

✅ (00:00) si può partecipare alla maini call in più province o solo su una?

✅ (26:10) Sono stata immessa in ruolo da GM sostegno infanzia. Vorrei chiedervi se è possibile fare richiesta di cambio sede dell’anno in prova per farlo sulla sede di continuità richiesta e non quella assegnata?

✅ (27:50) L’accettazione sarà espressa con una diversa istanza, giusto?

✅ (29:10) Sono specializzato sia su admm che su adss. Nel caso in cui mi fosse assegnata una sede (tramite minicall) per admm, potrei chiedere, per l’anno successivo, l’assegnazione provvisoria e l’utilizzazione su adss?

✅ (30:40) Ci sono speranze che l’assunzione da prima fascia sostegno gps e minicall venga prorogata?

✅ (33:00) quindi, se ho capito bene, se vengo assunta su sostegno ho il vincolo di 5 anni in quella sede, senza la possibilità di chiedere utilizzazione o assegnazione provvisorie in quei cinque anni?

✅ (00:00) se ottengo incarico con mini call posso chiedere assegnazione provvisoria avendo una figlia di 4 anni?

✅ (35:15) Se in una regione x la Mini Call scelgo soltanto un provincia va bene? O risulto rinunciataria delle altre provincie e rischio di non prendere supplenze da GPS I fascia?

✅ (35:40) Non ho trovato giusto l’assunzione da gps quando ci sono tanti idonei pnrr1 su sostegno. Come è stato possibile ciò? Soprattutto in regioni in cui i posti erano disponibili

✅ (38:00) Cosa succede ai posti rinunciati dopo i 5 giorni della fase 1? Ci sarà scorrimento?? (Penso ai colleghi che sceglieranno ad es. Tra primaria e infanzia)