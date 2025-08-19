Mini call veloce, ecco già arrivate le prime mail di conferma della provincia per le immissioni in ruolo

La domanda per partecipare alle immissioni in ruolo da mini call veloce per i posti di sostegno è scaduta alle ore 9:00 del 19 agosto, già a poche ore dalla chiusura della presentazione delle suddette istanze, arrivano le prime mail di conferma per l’informatizzazione della nomina in ruolo e la comunicazione della provincia assegnata secondo l’ordine di preferenza indicato in domanda.
Ecco cosa è scritto nella mail
Nella mail che sta arrivando all’aspirante al ruolo da mini call veloce è scritto quanto segue:
La rinunica alla provincia e le sanzioni
La rinuncia alla nomina in ruolo, quindi alla provincia indicata nella mail, come anche la sua accettazione, ovvero la non rinuncia, comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsivoglia tipologia di supplenza per tutte le gratuatorie, compresi eventuali interpelli, per l’anno scolastico 2025-2026.
Attendendo la fase 2
La novità principale di quest’anno è l’apertura della fase 2 della mini call veloce su istanze online del sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito. In buona sostanza, una volta assegnata la provincia di assunzione all’aspirante all’immissione in ruolo da mini call veloce, presumibilmente già il prossimo 20 agosto, verrà successivamente aperta la fase 2 per la scelta della scuola con apposita istanza aperta sulla piattaforma Istanze Online del MIM.
Come scritto nella nota ufficiale del MIM n.0178726 del giorno 06 agosto 2025: “A seguito dell’assegnazione su provincia, con successivo avviso, gli Uffici scolastici regionali coinvolti nella procedura comunicheranno le date di apertura delle funzioni telematiche per la scelta delle sedi scolastiche da parte degli aspiranti individuati“.
Una data presumibile per l’apertura della fase 2 per la scelta delle scuole, potrebbe essere per esempio dal 21 al 23 agosto 2025. Quindi il sistema restituirà, con apposito link inviato anche nella posta elettronica del neoassunto, la procedura di accettazione da restituire entro i cinque giorni successivi.
A tal proposito la nota del MIM suddetta ricorda quanto segue: ” Si rammenta che, come previsto dall’articolo 2, comma 2, decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, l’aspirante individuato su sede deve accettarne esplicitamente l’assegnazione entro 5 giorni. La mancata accettazione della sede entro il suddetto termine è considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall’incarico conferito“.