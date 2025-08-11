Mini call veloce sostegno a. s. 2025/2026: domande dal 14 al 19 agosto 2025

Con avviso ministeriale è stato comunicato che, ultimate le operazioni provinciali di nomina a tempo determinato, dal 14 agosto 2025 (ore 10:00) al 19 agosto (ore 09:00), i docenti interessati iscritti nelle GPS prima fascia e negli elenchi aggiuntivi sostegno, potranno presentare la domanda per partecipare alla procedura “per chiamata” (cosiddetta “mini-call veloce”).
Mini call veloce
I docenti interessati possono presentare la domanda per ciascuna graduatoria di provenienza per una o più province, purché appartenenti alla medesima regione, diverse rispetto alla provincia d’inserimento nelle GPS e elenchi aggiuntivi, al fine di partecipare alla procedura straordinaria di reclutamento su posti di sostegno. La mancata presentazione della domanda comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura.
Modalità presentazione delle domande
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il portale INPA, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. O attraverso il sito www.mim.gov.it, all’indirizzo: https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm.
Credenziali occorrenti
Per accedere alla domanda occorre avere una delle seguenti credenziali:
• SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
• CIE (Carta di Identità Elettronica);
• eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services);
• credenziali dell’area riservata del Ministero dell’istruzione e del merito in corso di validità;
• CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”.
Requisiti per partecipare
A seguito dell’avviso emanato dagli USR, i docenti inseriti in prima fascia GPS e negli elenchi aggiuntivi per l’anno 2025/2026, possono presentare domanda, a condizione di:
• aver partecipato alla procedura per l’immissione in ruolo nella provincia d’iscrizione;
• non aver ricevuto alcuna proposta di assunzione sulla specifica tipologia di posto di sostegno;
• non aver rinunciato a eventuale nomina.
Conferimento dell’incarico
Il conferimento dell’incarico a tempo determinato è finalizzato, previo superamento del percorso annuale e prova in servizio, all’immissione in ruolo con decorrenza giuridica dalla data d’inizio del servizio con contratto a tempo determinato.
Accettazione sede
L’aspirante individuato su sede deve accettarne esplicitamente l’assegnazione entro 5 giorni. La mancata accettazione della sede entro il suddetto termine è considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall’incarico conferito.