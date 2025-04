Ministero dell’Istruzione cambia indirizzo: non più viale Trastevere ma Viale Lorenzo Parelli

Cambia da oggi l’indirizzo del Ministero dell’Istruzione: non sarà più “Viale Trastevere” ma diventa “Viale Lorenzo Parelli”, resta immutato il numero civico 76A.

Ad annunciarlo e la Rete degli studenti del Lazio che, durante la notte, ha rinominato alcune vie simboliche di Roma dedicandole alle vittime rimaste uccise sul posto di lavoro.

E così Viale Trastevere, sede del Ministero dell’Istruzione, è diventata Viale Lorenzo Parelli, il ragazzo rimasto ucciso in un percorso di PCTO.

Piazza Vittorio Emanuele diventa Piazza Satnam Singh, bracciante lasciato morire a Latina per strada.

Piazza dell’Immacolata rinominata a Luana D’Orazio, rimasta uccisa in ingranaggio di un orditoio a 22 anni.

Via di Santa Croce in Gerusalemme diventa via Peter Isiwele, precipitato per 10 metri mentre lavorava in un ascensore.

Piazza della Repubblica diventa Massimo Mirabelli, morto sul lavoro a 76 anni perché la pensione non gli bastava per arrivare a fine mese.

“Nel nostro paese – spiegano gli studenti – sono morte più di 25 mila persone dal 2005 ad oggi sul proprio posto di lavoro questo non è accettabile in uno stato democratico: abbiamo bisogno di cambiare il mondo del lavoro. Per questo abbiamo scelto di rinominare queste vie, perché dobbiamo rompere il silenzio”.