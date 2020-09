Misure anti Covid, una check list per verificare di aver fatto tutto

Sono molti gli adempimenti in questo periodo in carico alle scuole in materia di misure anti Covid-19.

Per accertarsi di aver effettuato tutte le operazioni l’USR Sicilia ha predisposto per le istituzioni scolastiche un’utile check list dal titolo “Lista di controllo per individuare le idonee misure di sicurezza e salute nelle scuole al fine di contenere la pandemia da covid-19“, che elenca quello che c’è da fare e fornisce anche indicazioni gestionali/operative.

Quindi, ad esempio, viene chiesto se sono state effettuate revisione ed integrazione del DVR inserendo le misure adottate anticovid, se sono stati aggiornati il regolamento di istituto, il patto educativo di corresponsabilità, se il personale è stato informato sulle misure adottate.

SCARICA LA CHECK LIST