Mobilità 2020/2021, ecco come si compila l’Allegato D per la primaria

Una tra le cose più importanti della domanda della mobilità è la compilazione e la gestione allegati riferite alla stessa domanda.

Nella piattaforma delle Istanze Online del Miur, nella sezione “Altri Servizi” c’è la pagina riservata alla “Gestione Allegati”. In tale pagina è possibile inserire l’allegato da associare successivamente alla domanda di mobilità territoriale o professionale.

Per esempio vediamo nel video sottostante, a cura di Lucio Ficara, come si compila l’Allegato D per la scuola primaria.