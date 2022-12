Mobilità 2023/2024, nuovo incontro Ministero-sindacati: vincoli ancora in sospeso

Proseguono gli incontri tra sindacato e Ministero sulla revisione del CCNI mobilità 2022/25 del personale docente, educativo e Ata.

Come riferisce la Flc Cgil, si è trattato dell’ottavo appuntamento, non diverso dai precedenti. Il punto prioritario però, resta ancora sospeso, ovvero l’applicazione dei vincoli di permanenza per i docenti neoassunti anno scolastico 2022/2023.

“Per i preesistenti vincoli triennali, la soppressione richiesta da tutte le sigle non è ancora data per certa – spiega il sindacato – ma il tema è passato in secondo piano lasciando intendere un orientamento favorevole e l’esito potrebbe volgere in positivo. Su entrambi gli aspetti, l’amministrazione ha riferito di avere ancora l’interlocuzione aperta con il Capo di gabinetto e il ritardo accumulato, causa fase di transizione del dicastero, sarà colmato a breve per riuscire a chiudere velocemente la trattativa”.

Nuovo incontro la settimana prossima “fatta salva la possibilità di un anticipo se le verifiche politiche dessero risposta alla questione centrale più attesa dai sindacati e dai docenti coinvolti.