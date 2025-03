Mobilità 2025/2026, come fare domanda? Ecco i vari casi

Mobilità 2025/2026, è stata pubblicata, dopo la firma del CCNI mobilità dello scorso 29 gennaio, l’Ordinanza Ministeriale che la regola. Nella serata di sabato 22 febbraio, come abbiamo scritto, erano già state rese note le date utili per presentare domanda di mobilità per docenti, personale educativo, docenti di religione cattolica e personale ATA.

Secondo quanto riporta la pagina apposita del Ministero, ci sono alcune variazioni per quanto riguarda la presentazione delle domande:

I termini per la presentazione della domanda, riportati nell’articolo 2 delle ordinanze ministeriali, sono i seguenti:

Personale docente La domanda va presentata dal 7 marzo 2025 al 25 marzo 2025. Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 30 aprile 2025. Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 23 maggio 2025.

Mobilità 2025/2026, come fare domanda?

La domanda di trasferimento e di passaggio si presenta online attraverso il portale Istanze on line del sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Sul sito, nella sezione Mobilità, sono fornite le indicazioni operative e la modulistica necessaria. La domanda deve essere inviata all’Ufficio scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione.

Le informazioni che devono essere contenute nella domanda sono

•Generalità dell’interessato;

•Indicazione dell’istituzione scolastica di titolarità o della provincia;

•Per i docenti dei percorsi di istruzione secondaria di primo e secondo grado, la classe di concorso di titolarità.

Nella domanda vanno elencati i documenti allegati.

Ci sono delle modalità specifiche di presentazione della domanda per:

•Personale dichiarato soprannumerario dopo la scadenza dei termini;

•Personale destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità;

•Personale il cui rientro e restituzione al ruolo di provenienza è disciplinato dall’articolo 7, commi 1 e 2, del CCNI 2025;

•Personale docente che ha ottenuto il passaggio di ruolo e intende richiedere la restituzione al ruolo di provenienza ai sensi dell’articolo 7, comma 4 del CCNI 2025.

