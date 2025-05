Mobilità 2025/2026 docenti: pubblicazione esiti ed eventuali reclami

Nella giornata odierna 23 maggio 2025, sono in corso le pubblicazioni dei trasferimenti e dei passaggi dei docenti, da parte dei dirigenti degli Uffici territoriali di destinazione, con l’indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola di destinazione, della tipologia di posto richiesto, del punteggio complessivo, delle eventuali precedenze.

Compiti dell’UST

L’UST mentre da comunicazione ai docenti che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio via mail, provvede a dare comunicazione:

• All’istituzione scolastica di provenienza;

• All’istituzione scolastica di destinazione;

• Alla competente ragioneria territoriale dello Stato.

Comunicazione al personale che non ha ottenuto il trasferimento

Al personale che non ha ottenuto il trasferimento, è data comunicazione per posta elettronica all’indirizzo inserito all’atto della registrazione nel portale istanze on line, Inoltre potrà consultare, attraverso l’apposita funzione resa disponibile su istanze on line, l’esito della propria domanda.

Reclamo

Il docente, che non ha ottenuto il trasferimento o il passaggio, qualora dovesse riscontrare eventuali errori può, entro dieci giorni dalla pubblicazione dei movimenti, presentare reclamo descrivendo in modo dettagliato la motivazione; inoltre qualora si dovessero avere dei dubbi su altri partecipanti alla mobilità, può chiedere l’accesso agli atti.

Come e a chi inviare il reclamo



L’eventuale reclamo va indirizzato all’UST (Ufficio Scolastico Territoriale) di competenza, tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno.