Mobilità 2025/2026, ecco tutte le presumibili date a partire da quella della domanda volontaria a quella dei perdenti posto e agli esiti finali

Quando usciranno le date per la presentazione dell’istanza di partecipazione alla mobilità 2025/2026? Questa è una delle domande più diffuse e che interessa circa 100 mila richieste di istanze di mobilità che dovrebbero essere inviate ai rispettivi ambiti territoriali provinciali di titolarità. Cerchiamo di rispondere in modo orientativo sulle presumibili date di tutta la procedura di mobilità 2025/2026.

Ordinanza Ministeriale sulla mobilità 2025/2026

Dopo la firma del 29 gennaio 2025 sull’ipotesi di CCNI mobilità 2025-2028, si attendono notizie sull’iter di validazione del suddetto contratto di mobilià da parte degli organisimi competenti, per poi giungere alla pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale mobilità 2025/2026. Presumibilmente entro il 20 febbraio 2025 l’ipotesi di contratto mobilità 2025-2028, riceverà il via libera dal MEF e dalla Funzione Pubblica ed è molto probabile che si possa avere la pubblicazione dell’OM mobilità 2025/2026 entro e non oltre l’ultima settimana di febbraio.

Range temporale presentazione istanza

Quindi conosceremo le date di inizio e di scadenza della presentazione delle istanze di mobilità entro la fine del mese di febbraio. Per il Personale docente titolare in ogni ordine e grado di istruzione è presumibile pensare che si potranno presentare le domande di mobilità tra la fine di febbraio e la metà del mese di marzo (per esempio, solo a titolo orientativo dal 25 febbraio al 15 marzo 2025). Il personale educativo potrà presentare l’istanza di mobilità, orientativamente nello stesso range temporale del personale docente, giorno in più o giorno in meno.

Il personale Ata invece potrà presentare l’istanza di mobilità, quest’anno anche con l’opportunità di richiedere più province di destinanzione da scegliere nello stesso modulo di domanda, tra i primi di marzo e la seconda decade dello stesso mese di marzo ( per esempio, solo a titolo orientativo dal 4 al 20 marzo 2025).

Per ultimi ci saranno gli insegnanti di religione cattolica che potranno presentare la loro domanda di mobilità tra la fine di marzo e la metà di aprile 2025.

Docenti perdenti posto e domanda di mobilità

Per l’anno scolastico 2025/2026, dalle graduatorie interne di Istituto dei docenti predisposte presumibilmente dal 16 marzo al 31 marzo 2025, è previsto un consistente aumento di docenti perdenti posto. Questi docenti potranno presentare istanza di mobilità come perdenti posto, eventualmente annullando l’eventuale domanda di mobilità volontaria già inoltrata, entro i 5 giorni successivi alla loro individuazione ufficiale di docenti soprannumerari. Sarà specificato nell’OM mobilità 2025/2026 di fine febbraio 2025, che le domande presentate dal personale dichiarato soprannumerario dopo la scadenza del termine relativo al personale docente e di quello relativo al personale ATA o dal personale destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, devono essere prodotte avvalendosi del modello cartaceo di domanda pubblicato sul sito del MIM nella sezione Mobilità e devono essere presentate, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all’Ufficio scolastico territorialmente competente per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio entro i termini per la comunicazione al SIDI delle domande per il proprio ruolo.

Per i docenti, i termini per la comunicazione al SIDI delle domande sono fissati in modo perentorio dall’OM mobilità 2025/2026, molto presumibilmente sarà un giorno della seconda metà del mese di aprile 2025. Questo implica che i docenti soprannumerari delle scuole di ogni ordine e grado saranno individuati perdenti posto dall’ 1 al 12 aprile 2025. Dall’atto del decreto di soprannumerarietà, il docente ha tempo 5 giorni per presentare istanza di mobilità in qualità di perdente posto.

Esiti finali della mobilità 2025/2026

Gli esiti finali della mobilità docenti uscirà presumibilmente il 15 maggio 2025, mentre per il personale Ata si dovrà attendere la fine del mese di maggio, presumibilmente il 27 maggio.