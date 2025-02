Mobilità 2025/2026, quanti punti vale il preruolo ITP per docente che adesso è titolare nella classe di concorso A041?

Il cambio di calcolo del punteggio del preruolo nella mobilità d’ufficio e nelle graduatorie interne di istituto per individuare i perdenti posto, sta generando delle difficoltà in alcuni casi particolari. Un docente ci scrive dicendo che ha 13 anni di preruolo, 5 svolti come docente diplomato ITP per la classe di concorso B015 e altri 8 anni di preruolo svolti nella classe di concorso A041. Il docente oggi è di ruolo per la classe di concorso A041 e vuole sapere come calcolare il punteggio del servizio preruolo per le graduatorie interne di Istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto.

Punteggio pre ruolo nella mobilità d’ufficio docenti

Se i 13 anni di preruolo fossero stati prestati tutti nello stesso grado di istruzione di titolarità, il punteggio sarebbe stato 52 punti per l’anno scoalstico 2025/2026, 65 punti per l’anno scolastico 2026/2027 e 78 punti per l’anno scolastico 2027/2028.

In buona sostanza per chi è titolare in un dato grado di istruzione, il punteggio del preruolo prestato nello stesso grado di istruzione per le graduatorie interne di Istituto riferite all’anno scolastico 2025/2026, è valutato 4 punti ad anno scolastico, per le graduatorie interne di Istituto riferite all’anno scolastico 2026/2027, ogni anno di pre ruolo prestato nel medesimo ruolo di titolarità, è valutato 5 punti e nel 2027/2028 è valutato 6 punti.

Il caso specifico del docente titolare in A041, che ha fatto 5 anni di pre ruolo come ITP e altri 8 come docente laureato in A041 è particolare e lascia dei dubbi interpretativi. La domanda che ci poniamo è la seguente: “Possiamo considerare l’insegnamento B015 e A041 come insegnamenti del medesimo grado di istruzione? Possiamo dire che il servizio preruolo in B015 e in A041, possono essere trattati entrambi come svolti nel medesimo grado di titolarità del docente titolare in A041?”.

Forse, per dare risposta a questi interrogativi ci viene in soccorso, un passaggio della nota 4 della Tabella A di valutazione titoli della mobilità d’ufficio. Questo passaggio è il seguente: “Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio dei docenti appartenenti al ruolo dei laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado, prestato precedentemente nel ruolo dei diplomati e viceversa”. A tal proposito, quindi, il servizio prestato in B015 deve essere trattato allo stesso modo del servizio prestato in A041, quindi possiamo calcolare tutti e 13 gli anni di preruolo del docente titolare A041, allo stesso modo, ovvero 4 punti per ogni anno nel 2025/2026, 5 punti per ogni anno nel 2026/2027 e 6 punti per ogni anno nel 2027/2028. Il docente in questione dovrebbe avere, già quest’anno, nelle graduatorie interne di Istituto per i perdenti posto 52 punti per il preruolo svolto.