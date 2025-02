Mobilità 2025/2026. Tutte le fasi e i tempi previsti, dalla pubblicazione dell’O.M. all’esito della mobilità

Con la pubblicazione dell’O.M., prende il via la procedura concernente la mobilità dei docenti compresi quelli di religione cattolica, del personale ATA e degli educatori che intendono, per i più diversi motivi, spostarsi dalla sede dove prestano servizio per raggiungere un’altra sede o per accedere ad altro grado di scuola.

Fasi della mobilità

Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in tre distinte fasi:

• La prima fase consistente nei trasferimenti all’interno del comune;

• La seconda fase consistente nei trasferimenti tra comuni della stessa provincia;

• La terza fase consistente nella mobilità territoriale interprovinciale e professionale.

Tempi

Per tutte le tre fasi, i tempi per la presentazione della domanda saranno di venti giorni.

• Per il personale docente dal 5 al 24 marzo 2025;

• Per gli insegnanti di religione cattolica dal 21 al 17 aprile 2025;

• Per il personale educativo dal 7 al 27 marzo 2025;

• Per il personale ATA dal 14 al 31 marzo 2025.

Presentazione della domanda

Ogni docente, avendone i titoli, può presentare domanda sia per la mobilità territoriale, che professionale; in quest’ultimo caso vanno presentate due distinte domande, in ciascuna della quale può esprimere fino a quindici preferenze indicando:

• Il codice delle scuole interessate;

• Il codice sintetico del comune o del distretto sia per la mobilità provinciale che per quella interprovinciale.

Qualora l’interessato intenda trasferirsi anche in sedi di diversa provincia può esprimere anche codici sintetici di una o più province.

Docenti di religione cattolica

Per i docenti di religione cattolica è prevista l’emanazione di un’O.M. specifica, le cui date saranno certamente nell’ordine di venti giorni, con la differenza che per loro è previsto un modello di domanda specifica disponibile nella sezione ministeriale alla voce Modulistica – mobilità.

Casi particolari

Per quanto riguarda i tempi per la presentazione della domanda di trasferimento, le donne vittime di violenza di genere, inserite nei percorsi di protezione o in presenza di un atto del tribunale che ne attesti la specifica condizione, non è previsto alcun termine di presentazione della domanda, infatti, possono presentarla in qualunque momento per una provincia o comune diverso da quello di residenza, o, se la violenza è riconducibile al luogo di lavoro, per lo stesso comune ove prestano l’attività lavorativa.

Perdenti posto, tempi

Nel caso in cui in un’istituzione dovesse verificarsi la contrazione di organico con la conseguente perdita di posti, sarà cura del dirigente scolastico dell’istituzione, entro quindici giorni, predisporre la graduatoria d’istituto e i docenti, individuati soprannumerari, ricevuta la notifica, avranno cinque giorni di tempo per presentare domanda di trasferimento. Fermo restante che la domanda potrà essere presentata vincolata per il rientro nella sede di titolarità o non vincolata.

Procedura presentazione domanda

I docenti perdenti posto per presentare la domanda, dovranno servirsi del modello cartaceo messo a disposizione dal Ministro dell’Istruzione e del Merito accedendo alla sezione Mobilità e dopo averlo scaricato e compilato, inviarlo tramite PEC all’UST di competenza, entro i termini previsti dall’O.M. per la comunicazione al SIDI.

Esiti mobilità

Completate tutte le operazioni di mobilità, comprese le domanda dei soprannumerari saranno resi pubblici i risultati della mobilità:

• Per il personale docente il 23 maggio 2025;

• Per il personale educativo il 27 maggio 2025;

• Per il personale ATA il 3 giugno 2025;

• Per i docenti di religione cattolica il 30 maggio 2025.

Assegnazione provvisoria

Sarà cura dell’amministrazione pubblicare la successiva O.M., con molta probabilità nel mese di giugno, al fine di dettare le procedure concernenti le assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2025/2026.