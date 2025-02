Mobilità 2025/2026, tutto pronto per l’ordinanza. Ecco le ultimissime novità – DIRETTA ore 17,15

Mobilità 2025/2026, si è svolta oggi, 27 febbraio, dopo la firma del CCNI mobilità dello scorso 29 gennaio, l’informativa sindacale in merito all’Ordinanza Ministeriale in arrivo.

Dopo l’illustrazione del testo, la FLC CGIL ha posto diverse osservazioni al fine di declinare al meglio tutte le novità previste dal CCNI Mobilità 2025/2028 ed evitare, quindi, fraintendimenti su aspetti-chiave come le precedenze, il calcolo del servizio pre-ruolo e l’applicazione delle deroghe agli aspiranti vincolati.

Tra le richieste unanimemente avanzate dai sindacati c’è quella di un leggero slittamento delle date anticipate dal MIM già nei giorni scorsi, ritenute troppo vicine per consentire una adeguata opera di informazione. Anche perché, vale la pena precisarlo, il testo dell’Ipotesi di CCNI sottoscritta il 29 gennaio scorso è ancora presso gli organi di controllo.

La Direzione generale per il personale scolastico del MIM ha accolto nella quasi totalità le richieste di modifica presentate dalla FLC CGIL e dalle altre organizzazioni sindacali, mentre si è riservata di far conoscere la propria posizione in merito alla richiesta di modifica dei termini di presentazione delle domande di mobilità per l’a.s. 2025/2026, al momento ipotizzati con inizio il 5 marzo prossimo.

Date ipotetiche

Nella serata di sabato 22 febbraio, come abbiamo scritto, erano già state rese note le probabili date utili per presentare domanda di mobilità per docenti, personale educativo, docenti di religione cattolica e personale ATA. Eccole:

Personale docente

Dal 5 marzo 2025 al 24 marzo 2025

Pubblicazione degli esiti – 23 maggio 2025

Personale educativo

Dal 7 marzo 2025 al 27 marzo 2025

Pubblicazione degli esiti – 27 maggio 2025.

Personale ATA

Dal 14 marzo 2025 al 31 marzo 2025

Pubblicazione degli esiti – 3 giugno 2025.

Insegnanti di religione cattolica

Dal 21 marzo 2025 al 17 aprile 2025

Pubblicazione degli esiti – 30 maggio 2025.