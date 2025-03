Mobilità 2025/26, avendo due abilitazioni si può chiedere il passaggio di ruolo per entrambe? Risponde l’esperto

Da questa settimana, dopo la firma del CCNI mobilità dello scorso 29 gennaio e la pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale della Mobilità 2025/26, è possibile inviare la domanda di mobilità. Come compilare la domanda senza fare errori? Cosa è l’allegato D? Come funzionano i punteggi nelle graduatorie interne d’istituto?

Di questo ci siamo occupati nel corso dell’appuntamento con la Tecnica Risponde Live di mercoledì 12 marzo. Ospiti gli esperti di normativa scolastica Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo.

Avendo due abilitazioni posso chiedere il passaggio di ruolo per entrambe?

In particolare, una lettrice ha chiesto se avendo due abilitazioni A030 e AJ55 può chiedere il passaggio di ruolo per entrambe. L’esperto Lucio Ficara risponde affermativamente, specificando che il passaggio di ruolo va chiesto per un solo ruolo. Tuttavia, poiché le classi di concorso menzionate (A030 e AJ55) sembrano appartenere allo stesso grado di istruzione (la scuola secondaria di primo grado, se la sua memoria non lo inganna, essendo una strumento musicale e l’altra musica), è possibile chiedere per lo stesso grado più classi di concorso. Pertanto, la risposta è sì, è possibile chiedere il passaggio di ruolo per entrambe le abilitazioni, presumendo che appartengano allo stesso grado di istruzione della scuola secondaria.

Scadenze domanda

Secondo quanto riporta l’Ordinanza, a partire dal venerdì 7 marzo 2025, sarà possibile, per i docenti, presentare la domanda. I termini per la presentazione della domanda sono i seguenti:

Personale docente La domanda va presentata dal 7 marzo 2025 al 25 marzo 2025. Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 30 aprile 2025. Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 23 maggio 2025.

La domanda va presentata dal 7 marzo 2025 al 25 marzo 2025. Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 30 aprile 2025. Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 23 maggio 2025. Personale educativo La domanda va presentata dal 7 marzo 2025 al 27 marzo 2025. Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi il 30 aprile 2025. Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 27 maggio 2025.

La domanda va presentata dal 7 marzo 2025 al 27 marzo 2025. Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi il 30 aprile 2025. Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 27 maggio 2025. Personale ATA La domanda va presentata dal 14 marzo 2025 al 31 marzo 2025. Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 12 maggio 2025. Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 3 giugno 2025.

La domanda va presentata dal 14 marzo 2025 al 31 marzo 2025. Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 12 maggio 2025. Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 3 giugno 2025. Insegnanti di religione cattolica La domanda va presentata dal 21 marzo 2025 al 17 aprile 2025. Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 30 maggio 2025.

RIVEDI LA DIRETTA

COME COMPILARE LA DOMANDA

Le domande della diretta

(10:55) Sono di ruolo in possesso anche di altra abilitazione: se scelgo come prima scelta il movimento a cattedra piuttosto del trasferimento (pochi posti) vengo scavalcato da chi sceglie il trasferimento?

(13:00) Sono in anno di prova a t i su sostegno chiedo il trasferimento su sostegno ho 2 anni di preruolo e non ho anni di ruolo nell’ all D in sez 1 A va indicata solo la decorrenza del ruolo oppure no?

(15:00) Devo allegare il certificato di abilitazione tramite percorso da 30 CFU nel passaggio di cattedra. Nel certificato in mio possesso c’e’ lo spazio per marca da bollo da 16€. Devo mettercela?

(21:25) Mobilità spuntando sia posto com. che sostegno: se mi trasferiscon su sosteg si può chiedere AP(ricong.) su posto comune prima di prendere servizio o parte subito vincolo quinquennale e si è bloccati?

(22:27) Docente di sostegno in ruolo dal 1/9/2022 con retrodatazione giuridica ed economica (1 settembre 2021). L’A.S. 2021/2022 rientra tra i tre valutabili per ottenere i 12 punti legati alla continuità?

(24:15) Nell’allegato D è possibile elencare le scuole del pre-ruolo indicando solo il codice meccanografico? (:) Che cos’è l’allegato F ?

(30:40) Lavoro già nel comune di residenza di figlio piccolo, nel passaggio di ruolo è possibile beneficiare della deroga al vincolo triennale indicando una scuola specifica dello stesso comune?

(32:28) Usufruisco dei giorni di permesso per assistere la suocera che ha 104 non convivente. cosa devo flaggare nell’allegato D?

(34:10) Vorrei chiedere il passaggio di ruolo da primaria a secondaria di secondo grado il servizio prestato alla primaria su piccola isola vale il doppio?

(39:41) Assistente amm. di ruolo con pre ruolo AA-AT-docente. Nel modello D punto 3A vanno inseriti tutti tutti e 3 i profili?

(40:10) Nei passaggi di cattedra o di ruolo vanno dichiarate anche i CFU integrativi necessari per integrare quella classe di concorso e ovviamente l’abilitazione conseguita? Negli allegati bisogna inserire anche la copia dei documenti d’identità?

(41:45) Non rientro nelle deroghe, è possibile che le nuove regole per le assegnazioni possano estende a tutti la possibilità di fare domanda?

(43:58) Avendo due abilitazioni A030 e AJ55 posso chiede il passaggio di ruolo per entrambe. Io attualmente insegno alla scuola primaria.

(44:50) Sono assunto da gps sostegno I fascia e sto ripetendo anno si prova non posso fare trasferimento e ass.provvisoria? la continuita’ senza ass.provv.dopo anno prova 6 punti?

(46:00) La 104 dei miei genitori rientra nelle esigenze di famiglia o precedenza? non ho ancora ben chiaro questo concetto. io sono residente in altra regione di quella dei miei genitori.

(48:08) Sono una amministrativa di ruolo, a ottobre ho deciso di mettermi in aspettativa per accettare fino al 30 giugno 2025 un posto di docente dell’infanzia. Vi chiedo questo anno come devo considerarlo?

(49:05) Allegato D, punto 4, Nelle note di qualifica cosa bisogna scrivere? E nella colonna “Diritto retr. Estiva (Si No)

(50:30) Per la graduatoria di Istituto di Religione Cattolica con due docenti di ruolo scuola superiore non è obbligatorio l’aggiornamento quest’anno giusto?

(51:23) Esiste un modello specifico per l’autodichiarazione delle esigenze di famiglia? Dove posso trovarlo?

(52:15) Devo fare la domanda di trasferimento da materia a sostegno, intanto la modalità di presentazione è corretta? E poi la specializzazione la devo dichiarare nei titoli o mi viene considerata titolo di accesso?

(54:30) Per il ricongiungimento al coniuge la scuola da indicare deve essere per forza la prima o si puo inserire come prima una scuola che non ha nulla a che fare col ricongiungimento?