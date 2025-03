Mobilità 2025/26, domande al via: cosa c’è da sapere – DIRETTA ore 16,30

Manca pochissimo al via delle domande di mobilità per il prossimo anno scolastico 2025/26. Come abbiamo scritto, in attesa dell’uscita dell’ordinanza ministeriale, le date utili per presentare domanda di mobilità per docenti, personale educativo, docenti di religione cattolica e personale ATA, riportate dai siti sindacali dovrebbero essere:

Personale docente

Dal 5 marzo 2025 al 24 marzo 2025

Pubblicazione degli esiti – 23 maggio 2025

Personale educativo

Dal 7 marzo 2025 al 27 marzo 2025

Pubblicazione degli esiti – 27 maggio 2025.

Personale ATA

Dal 14 marzo 2025 al 31 marzo 2025

Pubblicazione degli esiti – 3 giugno 2025.

Insegnanti di religione cattolica

Dal 21 marzo 2025 al 17 aprile 2025

Pubblicazione degli esiti – 30 maggio 2025.

La diretta della Tecnica risponde live

Delle date di presentazione della domanda, delle ultime novità e di tutti gli aspetti della mobilità parleremo nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, lunedì 3 marzo, alle ore 16,30. Ospite il segretario nazionale della Cisl Scuola Attilio Varengo. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

SEGUI E PARTECIPA ALLA DIRETTA