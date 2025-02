Mobilità ATA, si possono chiedere in un’unica istanza le preferenze di sedi della provincia di titolarità e anche quelle di altre province

La domanda di mobilità Ata 2025/2026 ha una importante novità, finalmente si potranno richiedere in un’unica istanza le preferenze di scuole, comuni e distretti della provincia di titolarità e anche di altre province diverse da quella di titolarità. In totale si potranno esprimere fino ad un massimo di 15 preferenze.

Le tre fasi della mobilità Ata

Ai sensi dell’art.37 dell’ipotesi di CCNI mobilità 2025/2028 il personale A.T.A. può esprimere mediante produzione di un’unica istanza fino a quindici preferenze indicando le scuole, ovvero un codice sintetico sia per la mobilità provinciale che per quella interprovinciale; in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici di una o più province.

Il movimento dei trasferimenti e dei passaggi si attua in tre distinte fasi:

• I fase comunale: trasferimenti del personale richiedente l’assegnazione nell’ambito del comune di titolarità;

• II fase provinciale: trasferimenti del personale richiedente l’assegnazione a comuni diversi

da quello di titolarità ed appartenenti alla medesima provincia;

• III fase della mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale: trasferimenti a

province diverse da quella di titolarità e passaggi di profilo.

L’ordine delle operazioni derivante dall’applicazione del sistema delle precedenze alle predette fasi dei movimenti è riportato in allegato F e F-1 del contratto della mobilità 2025/2028.

Passaggi di profilo e numero di posti

Nella terza fase della mobilità Ata, i posti che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti in altra provincia e dei passaggi di profilo, vanno ad accrescere il numero dei posti destinati ai trasferimenti interprovinciali ed alla mobilità professionale purché sia stato comunque salvaguardato il numero di posti necessario per il personale in soprannumero nonché per il personale interessato alle procedure concorsuali in atto.