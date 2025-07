Mobilità Dirigenti scolastici, proroga al 3 luglio per presentare la domanda – NOTA

Mobilità Dirigenti scolastici, proroga al 3 luglio per presentare la domanda –...

Il MIM ha disposto la proroga dei termini per la presentazione delle domande di conferma, mutamento e

mobilità interregionale con decorrenza 01/09/2025 dei Dirigenti scolastici.

Con nota del 30 giugno, il MIM ha infatti disposto che la domanda per la richiesta di mobilità per l’anno scolastico 2025/2026 deve essere presentata in modalità online entro il 3 luglio 2025.

Lo stesso termine dovrà essere osservato in via cautelativa dai dirigenti scolastici che potrebbero rientrare dopo un periodo trascorso in particolare posizione di stato (comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo o servizio all’estero).

Analogamente entro la medesima data, attraverso la presentazione della domanda online, devono essere presentate le domande di mobilità interregionale.

Restano invariati gli altri termini indicati nella nota prot. 135636/2025. Quindi:

Le Regioni indicate come prima scelta per la mobilità interregionale devono adottare i provvedimenti di accoglimento o diniego entro il 7 luglio 2025 .

. Gli altri USR di richiesta destinazione valutano le domande entro il 10 luglio 2025 .

. Le sopraggiunte disponibilità derivanti da mobilità interregionale in uscita sono destinate prioritariamente ai vincitori del concorso ordinario della medesima regione, e solo in subordine ad ulteriori richieste di mobilità interregionale in ingresso.

Tutte le operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali devono essere completate entro il 15 luglio 2025.

NOTA DI PROROGA