Mobilità docenti 2025/2026, gli adempimenti degli uffici periferici si chiudono il 30 aprile. Il prossimo 23 maggio arrivano gli esiti finali

La mobilità docenti 2025/2026 sta entrando nella sua fase finale, gli adempimenti degli uffici periferici si chiuderanno domani mercoledì 30 aprile, poi nella mattinata del 23 maggio 2025, conosceremo gli esiti della mobilità dei docenti titolari di ogni ordine e grado di istruzione.

Termini operazioni di mobilità 2025/2026

Ai sensi dell’art.2, comma 4 dell’OM mobilità 2025/2026, i termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti secondo i criteri previsti dal CCNI 2025, sono:

a) per il personale docente per tutti i gradi di istruzione il termine ultimo di comunicazione

al SIDI dei posti disponibili è il 28 aprile 2025, il termine ultimo di comunicazione al SIDI

delle domande di mobilità è il 30 aprile 2025 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al

23 maggio 2025;

b) per il personale educativo, il termine ultimo di comunicazione al Sidi delle domande di

mobilità e dei posti disponibili è il 30 aprile 2025 e la pubblicazione dei movimenti è

fissata al 27 maggio 2025;

c) per il personale ATA, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di

mobilità e dei posti disponibili è il 12 maggio 2025 e la pubblicazione dei movimenti è

fissata al 3 giugno 2025.

Comunicazione degli esiti della mobilità

Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio è data comunicazione del

provvedimento presso l’Ufficio territoriale cui è stata presentata la domanda e per posta

elettronica all’indirizzo inserito nel portale Istanze on line.

Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi e alla comunicazione del provvedimento alle istituzioni scolastiche, gli Uffici territorialmente competenti provvedono alle relative comunicazioni:

a) all’istituzione scolastica di provenienza;

b) all’istituzione scolastica di destinazione;

c) alla competente ragioneria territoriale dello Stato.

I dirigenti scolastici degli istituti dove il personale trasferito deve assumere servizio dall’inizio dell’anno scolastico cui si riferisce il trasferimento devono comunicare l’avvenuta assunzione di servizio esclusivamente all’Ufficio territorialmente competente e alla competente ragioneria territoriale dello Stato.

Al personale che non ha ottenuto il trasferimento è data comunicazione per posta elettronica all’indirizzo inserito all’atto della registrazione nel portale Istanze on line e tale personale potrà consultare, attraverso l’apposita funzione resa disponibile su Istanze on line, l’esito della propria domanda.