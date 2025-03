Mobilità docenti 2025/2026, il 25 marzo scade il termine per poter presentare istanza. Entro il 9 aprile per le graduatorie interne docenti

Dal 26 marzo e comunque entro il 9 aprile, i dirigenti scolastici dovranno pubblicare le graduatorie interne di Istituto dei docenti ai fini dell’individuazione dei docenti perdenti posto. Dal momento della loro pubblicazione, c’è tempo 10 giorni per il reclamo avverso i punteggi e le posizioni dei docenti all’interno delle singole classi di concorso.

Come si formulano le graduatorie interne

Bisogna sapere che per le situazioni di soprannumero relative all’organico dell’autonomia determinato per l’anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti, i medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:

docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo; docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.

I docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), IV) e VII) dell’art. 13 del CCNI mobilità 2025-2028 sono esclusi da tale graduatoria come previsto dal comma 2 del suddetto articolo.

Dal 26 marzo al 9 aprile

I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e pubblicano all’albo, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, le graduatorie per l’individuazione dei soprannumerari in base alla Tabella A) (A1-A2-A3) di cui all’Allegato 2 del CCNI mobilità 2025-2028 con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio, tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento, ovvero entro il 25 marzo 2025. I tempi previsti per la pubblicazione delle suddette graduatorie vanno dal 26 marzo al 9 aprile 2025.

Tempi e modi per il reclamo

Avverso le graduatorie interne di Istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto, redatte dal dirigente scolastico, avverso la valutazione dell’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni e comunque non oltre la data di inserimento a sistema delle domande fissata dall’O.M. sulla mobilità. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.

Individuazione dei docenti perdenti posto

I dirigenti scolastici, sulla base della nuova tabella organica e delle graduatorie interne definitive, e nel rispetto del Codice dell’Amministrazione Digitale, devono notificare tempestivamente agli interessati la loro posizione di soprannumero e che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d’ufficio. Prima della notifica ai docenti soprannumerari, i dirigenti scolastici sono chiamati, nel rispetto della normativa e del Codice dell’Amministrazione digitale, a pubblicare all’albo la comunicazione dell’ufficio territorialmente competente contenente l’indicazione della nuova dotazione organica.

Nell’atto di notifica di soprannumero, i docenti perdenti posto, sono invitati formalmente dal dirigente scolastico a presentare, con le modalità previste dal predetto Codice, entro 5 giorni dalla data della predetta notifica il modulo domanda di trasferimento e/o di passaggio allegati all’O.M. sulla mobilità.