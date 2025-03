Mobilità docenti 2025/2026, scadenza 25 marzo: entro tale termine l’aspirante può modificare la domanda, anche se già inoltrata

L’ordinanza ministeriale n. 36 del 28 febbraio 2025 ha avviato le procedure di mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2025/2026.

Per quanto riguarda, in particolare, il personale docente (esclusi gli insegnanti di religione, le cui regole sono dettate da altra ordinanza), la scadenza per poter presentare domanda è fissata al 25 marzo 2025.

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno invece chiusi entro il 30 aprile, mentre gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 23 maggio.

Come presentare la domanda

La domanda va compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell’Istruzione, nella sezione dedicata alle Istanze on line.

Per accedere a Istanze on line occorre essere registrati all’area riservata del Portale ministeriale. Ricordiamo che si può accedere anche con le credenziali SPID.

La domanda si può modificare

La domanda deve essere inoltrata entro il termine ultimo fissato dall’ordinanza. In proposito, il Ministero ha chiarito che entro tale termine l’aspirante può sempre modificarla, anche se già inoltrata.

Bollettini ufficiali

Nella sezione dedicata alla mobilità del sito del Ministero dell’Istruzione sono stati pubblicati i bollettini delle scuole statali a.s. 2025/2026.

Questi elenchi servono per esprimere le preferenze.

Sono divisi in cartelle riguardanti:

infanzia

primaria

secondaria di I grado

secondaria di II grado

CPIA, isolane e omnicomprensivi.

Ogni cartella contiene poi i file per singola provincia.

La pagina del Ministero

Oltre ai bollettini ufficiali, la pagina del Ministero contiene i seguenti documenti: