Mobilità docenti di religione: domande entro il 26 aprile, movimenti il 14 giugno

Scade oggi, 26 aprile, il termine per la presentazione della domanda di mobilità, in modalità cartacea, per i docenti di religione cattolica.

Le indicazioni per gli IRC sono contenute nella Ordinanza Ministeriale 107 del 29 marzo 2021 mobilità insegnanti religione cattolica a.s. 2021/22.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 14 giugno.

Si segnala anche la scadenza per l’eventuale richiesta di revoca della domanda già presentata: 4 giugno 2021.

Come presentare la domanda

Gli IRC devono indirizzare le domande all’USR della regione di titolarità, utilizzando gli appositi modelli e allegando la relativa documentazione, e presentarle al dirigente dell’istituzione scolastica presso la quale prestano servizio.

Mobilità territoriale

Possono partecipare:

per transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di appartenenza (nella stessa regione di titolarità) gli IRC che, con l’a.s. 2020/2021, hanno maturato almeno 2 anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo

per acquisire la titolarità in altra regione, con conseguente assegnazione al contingente di altra diocesi, gli IRC che, con l’a.s. 2020/2021, hanno maturato almeno 3 anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.

Mobilità professionale

Solo passaggio dal settore formativo corrispondente al ruolo per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola dell’infanzia e primaria al settore formativo corrispondente al ruolo per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, o viceversa.

Possono partecipare gli IRC che hanno superato il periodo di prova e sono in possesso dell’idoneità anche per il settore formativo richiesto e dell’idoneità ecclesiastica.

Modulistica

Elenchi ufficiali

