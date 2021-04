Mobilità docenti di religione, scadenza domande 26 aprile 2021 [VIDEO]

Manca una settimana al termine ultimo per presentare domanda di mobilità per l’a.s. 2021/22 per i docenti di religione cattolica.

Le indicazioni per gli IRC sono contenute nella Ordinanza Ministeriale 107 del 29 marzo 2021 mobilità insegnanti religione cattolica a.s. 2021/22.

La presentazione della domanda, in modalità cartacea, potrà avvenire fino al 26 aprile 2021.

Modulistica

Elenchi ufficiali

Nel video proponiamo una sintesi di scadenze, modalità di presentazione dell’istanza e indicazioni per mobilità territoriale e professionale.

ISCRIVITI al nostro canale Youtube

METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook