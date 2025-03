Mobilità personale ATA 2025/2026, la guida del Ministero per presentare la domanda

Il 14 marzo è scattata la mobilità per il personale ATA: fino al 31 marzo sono aperte le funzioni POLIS per presentare la domanda di trasferimento o passaggio di profilo a decorrere dal 1° settembre 2025.

La domanda va compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell’Istruzione, nella sezione dedicata alle Istanze on line.

Per accedere a Istanze on line occorre essere registrati all’area riservata del Portale ministeriale. Si può accedere anche con le credenziali SPID. Chi non è registrato può farlo, selezionando la voce Registrati , presente in basso a destra nella schermata di LOGIN, e consultando il manuale.

Le altre scadenze

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 12 maggio 2025.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 3 giugno 2025.

La guida del Ministero

Il MIM ha messo a disposizione del personale interessato una guida per la presentazione dell’istanza.

La modulistica

Domanda di trasferimento – personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Domanda di passaggio di profilo – personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Le autodichiarazioni

Allegato D ATA – Dichiarazione dell’anzianità di servizio

Allegato E ATA – Dichiarazione di servizio continuativo

Allegato F ATA – Dichiarazione relativa al punteggio aggiuntivo

Allegato G ATA – Dichiarazione DSGA beneficiari deroghe

I bollettini ufficiali

Nella sezione dedicata alla mobilità del sito del Ministero dell’Istruzione sono anche disponibili i bollettini delle scuole statali a.s. 2025/2026.

Questi elenchi servono per esprimere le preferenze.

Sono divisi in cartelle riguardanti:

infanzia

primaria

secondaria di I grado

secondaria di II grado

CPIA, isolane e omnicomprensivi.

Ogni cartella contiene poi i file per singola provincia.

Bollettini Istituzioni Scolastiche