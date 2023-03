Mobilità Personale ATA. Tempi e modalità di presentazione della domanda

Con l’emanazione dell’O.M. 36 del primo marzo 2023 sono state date le disposizioni concernenti la mobilità, oltre che del personale docente e educativo, anche del personale ATA per l’anno scolastico 2023/2024.

Tempi di presentazione della domanda

I tempi previsti dall’O.M. per presentare la domanda di mobilità sono: dal 17 marzo al 3 aprile del 2023; risultati saranno pubblicati il 1 giugno 2023.

Il personale qualora dovesse decidere di revocare la domanda presentata, può farlo entro l’11 magio 2023, data ultima si comunicazione al SIDI.

Modalità presentazione della domanda

La domanda di mobilità e/o di passaggio va presentata attraverso il portale istanze on line nell’apposita sezione Mobilità del sito del Ministero dell’istruzione e del merito, dove saranno fornite le indicazioni operative e la modulistica necessaria.

Chi può fare domanda di mobilità



Può fare domanda di mobilità il personale ATA appartenente al ruolo provinciale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato oltre al:

• personale della Croce Rossa Italiana e degli Enti transitato nel comparto scuola nei ruoli ATA;

• personale docente inidoneo, transitato nei ruoli ATA, al fine di acquisire la sede definitiva di titolarità, laddove non ancora acquisita;

• il personale che ha perso la sede di titolarità;

• personale che ha ottenuto la mobilità professionale in profilo superiore.



Il predetto personale, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, deve presentare domanda di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità; in caso contrario sarà trasferito d’ufficio con punti zero. Resta salva la possibilità di presentare domanda per altra provincia.



Domanda di mobilità fuori termine



Qualora del personale dovesse essere dichiarato in soprannumero dopo la scadenza del termine previsto dall’O.M. o, del personale dovesse ricevere la nomina a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, dovrà presentare domanda di mobilità, avvalendosi del modello di domanda pubblicato sul sito del MIM nella sezione Mobilità, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all’Ufficio scolastico territorialmente competente per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio entro i termini per la comunicazione al SIDI delle domande per il proprio ruolo fissato l’11 maggio 2023.