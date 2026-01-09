Modello 4+2 incrementato, Sabatini (Usr Lazio): “Autorizzati 43 nuovi percorsi per valorizzare le attitudini dei giovani”

Aumentano in modo significativo i percorsi del modello 4+2 negli istituti tecnico-professionali del Lazio. L’Ufficio Scolastico Regionale ha, infatti, autorizzato, per l’anno scolastico 2026/2027, 43 nuovi percorsi formativi destinati a 38 scuole del territorio, dopo l’esame delle candidature presentate e il via libera della Commissione tecnica regionale.

Più richieste rispetto allo scorso anno

Il dato segna un netto incremento rispetto allo scorso anno, quando erano stati approvati 24 percorsi in 19 istituzioni scolastiche. Un risultato che conferma il crescente interesse di scuole, famiglie e studenti verso una filiera formativa capace di integrare istruzione tecnica e professionale con un collegamento più diretto al mondo del lavoro.

Un modello vicino al tessuto produttivo

Il modello 4+2, basato su una maggiore continuità tra scuola e occupazione, si dimostra particolarmente adatto al contesto laziale, caratterizzato da un sistema produttivo articolato e da fabbisogni professionali differenziati. Le nuove candidature evidenziano inoltre un rafforzamento delle collaborazioni con enti locali, imprese e associazioni di categoria, anche in ambito nazionale e internazionale.

Usr Lazio: “Rafforziamo l’occupabilità dei giovani”

Soddisfazione è stata espressa dalla direzione dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio. “L’ampliamento dei percorsi 4+2 nel Lazio rappresenta un passaggio decisivo per rafforzare l’occupabilità dei giovani nei settori che trainano lo sviluppo industriale e tecnologico del territorio regionale. L’evoluzione dell’offerta formativa rende questi indirizzi più flessibili e mirati, progettati per rispondere alle esigenze specifiche del mercato del lavoro laziale e nazionale. Non si tratta di un semplice aggiornamento dei curricoli, ma di percorsi che formano competenze tecniche realmente richieste dalle filiere produttive locali. Un orientamento che si inserisce nella visione di una filiera professionalizzante di eccellenza, capace di rispondere ai bisogni del sistema economico‑produttivo e di valorizzare le attitudini dei giovani”, sottolinea la direttrice Generale dell’USR Lazio, Anna Paola Sabatini.