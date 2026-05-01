Modello B per le graduatorie prima fascia di Istituto, c’è tempo fino alle 23:59 dell’11 maggio

È importante ricordare che, come previsto dall’avviso del MIM del 15 aprile 2026, la scadenza per la compilazione e l’inoltro del “Modello B” di inserimento/aggiornamento sedi ai fini dell’inclusione nelle graduatorie d’istituto di prima fascia, scade alle ore 23:59 del lunedì 11 maggio 2026. Potranno compilarlo tutti coloro che hanno aggiornato la loro posizione nelle graduatorie GAE 2026-2028 nella finestra prevista dall’8 al 22 gennaio 2026.

Compilazione “Modello B”

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 11, comma 6, del Decreto ministeriale n. 247 del 10 dicembre 2025, è importante ricordare che nel periodo compreso tra le ore 9:00 del 27 aprile 2026 e le ore 23:59 dell’11 maggio 2026 , saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate alla partecipazione alla procedura per l’inclusione nelle graduatorie d’istituto di prima fascia del personale docente.

Tale procedura è riservata esclusivamente agli aspiranti iscritti nelle Graduatorie ad Esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n. 296. Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso il sistema POLIS del MIM come si può vedere dal seguente TUTORIAL:

Stessa provincia delle GAE o provincia diversa

L’aspirante a supplenza può presentare domanda indicando sino a venti istituzioni scolastiche della provincia prescelta per le classi di concorso della scuola secondaria di I e II grado, con il limite, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici.

Gli aspiranti hanno facoltà di scegliere, ai fini dell’inclusione nella I fascia delle graduatorie di istituto, la stessa provincia o una provincia diversa rispetto a quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie ad esaurimento. Per coloro che invece sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di due province, la provincia di inclusione nelle graduatorie di istituto di I fascia deve coincidere con quella prescelta ai fini del conferimento delle supplenze.

Si ricorda infine che, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, dell’O.M. 16 febbraio 2026, n. 27, “Per i soggetti inseriti a pieno titolo nelle GAE che presentino domanda di inclusione nelle GPS, la provincia di inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto deve coincidere con quella scelta per le GPS e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia.”

Controllo dell’inoltro tramite Archivio 2026

Un consiglio che ci teniamo a dare a tutti i nostri lettori interessati alla compilazione e all’inoltro del Modello B, è quello di controllare, dopo avere fatto l’inoltro della domanda di inserimento nella prima fascia delle graduatorie di Istituto 2026-2028, che sia presente il file pdf del Modello B inoltrato con tanto di numero di protocollo nella denominazione del file nella sezione “ARCHIVIO 2026”.