Che differenza c’è tra GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) e GI (Graduatorie d’Istituto)? Una domanda che spesso fanno gli aspiranti docenti

Il sistema scolastico italiano, ispirandosi alla Costituzione, non soddisfa il diritto allo studio aprendo a tutti in modo indifferenziato le istituzioni formative di ogni ordine e grado, ma ponendo in essere le condizioni di esercizio per beneficiare sostanzialmente degli effetti promozionali dell’educazione; a tal fine la norma prevede che nelle scuole sia assicurata la presenza dei docenti non solo di ruolo, ma anche di docenti con contratto a tempo determinato e anche per brevi e saltuari periodi.

Come funziona il sistema delle supplenze

Per chi intende intraprendere la carriera di docente, è quanto mai importante conoscere come funziona il sistema scolastico italiano in merito al conferimento delle supplenze in tutti gli ordini e gradi di scuola e le modalità come funzionano le supplenze, nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre a personale con contratto a tempo indeterminato.

Tipologie di supplenze

Per le cattedre rimaste vacanti che non sia stato possibile coprire con il personale di ruolo, si procede al conferimento delle supplenze secondo le seguenti tipologie:

• Supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;

• Supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;

• Supplenze temporanee brevi e saltuarie per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.

Attribuzione delle supplenze

Per l’attribuzione delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche sono utilizzate prioritariamente le GAE (Graduatorie Ad Esaurimento); in caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS e in caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie d’istituto.

GAE (Graduatorie A Esaurimento)

Le GAE (Graduatorie A Esaurimento) sono delle graduatorie istituite nel 2006 per cercare di risolvere il problema del precariato; alle stesse si accedeva con il conseguimento dell’abilitazione. Tali graduatorie, alle quali non si può accedere, sono utilizzate per le immissioni in ruolo per il 50 % dei posti disponibili.

GPS (Graduatorie Provinciali Supplenze)

Le GPS, (Graduatorie Provinciali Supplenze) istituite nel 2020 con l’O.M. 60 al fine di procedere al conferimento delle supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche si distinguono in:

• Prima fascia posto comune costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;

• Prima fascia posto di sostegno costituita dai soggetti in possesso della specifica specializzazione:

• Seconda fascia è costituita:

Per la scuola dell’infanzia e primaria dagli studenti che, iscritti al terzo anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria o ad annualità successive, abbiano conseguito almeno 150 CFU;

dagli studenti che, iscritti al terzo anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria o ad annualità successive, abbiano conseguito almeno 150 CFU; Per la scuola secondaria, dai soggetti in possesso di una laurea relativa alle classi di concorso di cui alla tabella A o B dell’Ordinamento di concorso.

GI (Graduatorie d’Istituto)

Le Graduatorie d’Istituto si distinguono in tre tipologie e sono utilizzate per le supplenze brevi e saltuarie. Fermo restante che i docenti ne facciano espressa domanda scegliendo 20 istituzioni dove prestare la loro attività di supplenti.

• La prima tipologia è costituita dai docenti iscritti nelle GAE;

• La seconda tipologia è costituita dai docenti abilitati iscritti nelle GPS prima fascia;

• La terza tipologia è costituita dai docenti non abilitati presenti nella GPS di seconda fascia.