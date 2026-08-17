Mogol compie novant’anni, Frassinetti: “Le sue parole sono un valore culturale, sarebbe bello poterle insegnare anche a scuola”

Oggi, 17 agosto, è il compleanno del celebre autore di testi musicali Giulio Rapetti, noto a tutti come Mogol. L’autore di canzoni indimenticabili come “Il mio canto libero“, “Emozioni“, “Celeste nostalgia” e “Impressioni di settembre” compie novant’anni.

“Valore culturale”

Proprio oggi arriva un preciso appello da parte della sottosegretaria all’Istruzione e al Merito Paola Frassinetti. “Oggi Mogol compie 90 anni, ed è certamente entrato da tempo a far parte della storia della musica italiana. La sua capacità di dare un senso alle magnifiche composizioni di Lucio Battisti, facendole cantare a generazioni diverse è davvero unica. Parole come ‘domandarsi perché quando cade la tristezza in fondo al cuore come la neve non fa rumore’ della struggente Emozioni o ‘in un mondo che non ci vuole più il mio canto libero sei tu’ de Il mio canto libero diventata un vero e proprio inno, fanno parte della nostra vita e rappresentano un valore culturale e sarebbe bello poterle insegnare anche a scuola”, queste le sue parole.

L’appello di qualche giorno fa

Si tratta di un appello simile a quelli che si sono levati qualche giorno fa, subito dopo la morte di un altro grande artista, Francesco Guccini.

“Guccini va studiato nelle scuole”. Oltre a Marcello Bramati, insegnante e giornalista, che lo ha scritto in un articolo pubblicato su Panorama, a sostenerlo è stato anche il celebre cantautore Cesare Cremonini.

Ecco cosa ha scritto nella sua pagina Instagram: “Grazie Francesco Guccini, ma ancor di più grazie a tutti i ragazzi e ragazze che lo hanno ascoltato studiando i suoi versi poetici. Vorrei che le sue canzoni venissero studiate nelle scuole insieme ai grandi poeti italiani”.





