Registrati
Diretta video

Primo piano | Decreto scuola in GU e Valditara al Senato

guarda
Studenti e genitori
01.10.2026

Docente accoltellata, Valditara premia lo studente che intervenne nell’aggressione: “Esempio di coraggio e solidarietà”

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
Il gesto dello studente
Le parole del ministro

Una medaglia al merito per un gesto di coraggio. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha consegnato oggi, 1° ottobre, presso il Ministero il riconoscimento a uno studente di origine congolese, intervenuto lo scorso 18 settembre durante l’aggressione a una professoressa alla scuola media Giovanni Verga di Centocelle, a Roma. Il ministro ha voluto così riconoscere pubblicamente un esempio di coraggio e solidarietà tra i giovani.

Il gesto dello studente

Secondo quanto ricostruito, il ragazzo avrebbe bloccato il compagno tredicenne che, dopo aver spruzzato spray urticante contro l’insegnante, l’avrebbe colpita con un coltello. In questo modo il giovane avrebbe contribuito a fermare l’aggressione. L’episodio risale al 18 settembre e ha visto coinvolti una docente, un compagno tredicenne e lo studente premiato oggi.

Le parole del ministro

Valditara si è rivolto direttamente allo studente: “Siamo orgogliosi di te. Hai compiuto un gesto molto nobile, che ti fa onore e che rappresenta un esempio per tanti giovani”. Per il ministro, comportamenti come questo “vanno fatti conoscere perché hanno un forte valore educativo“.

Ecco le parole di Valditara: “Abbiamo voluto premiarti con questa medaglia al merito, come abbiamo fatto con altri giovani che si sono distinti per il loro coraggio e la loro generosità, per la capacità di sentire l’altro che hai dimostrato. Coraggio e solidarietà sono valori fondamentali, nell’ottica di una scuola che educa alla responsabilità, al rispetto, a relazioni corrette e all’empatia”.

docenti aggreditiGiuseppe Valditara

Studenti violenti perchè chiedono d’essere ascoltati, se le famiglie latitano scuole obbligate a intervenire con educazione al rispetto, servizi di psicologia, docenti formati

Studente bocciato voleva accoltellare la prof, i carabinieri lo bloccano intercettando le intenzioni espresse su internet

Docente accoltellata a scuola, Valditara: “I genitori ci diano una mano, controllino i figli che stanno ore al cellulare. Sul web insegnano a uccidere”

Docenti aggrediti, un “pantano”: a Centocelle ennesimo caso di violenza a scuola, altro studente lasciato solo a guardare siti internet costruiti da dementi

Docente accoltellata a scuola: “Perdono l’aggressore ma vorrei accettasse un aiuto. Doveva recuperare il debito di storia, forse rabbia per questo”

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Stipendi dei docenti: con aumento della benzina e inflazione galoppante il problema si fa serio e servono soluzioni urgenti

Lucio Ficara

Pensione dal 1° settembre 2027: la domanda scade il 21 ottobre e chi sbaglia resta in cattedra un altro anno

Pubbliredazionale

Metal detector in un istituto, la FLC CGIL: “La scuola non è luogo di sorveglianza e controllo”

Redazione

Docente accoltellata, Valditara premia lo studente che intervenne nell’aggressione: “Esempio di coraggio e solidarietà”

Redazione
vai alla ricerca avanzata