Docente accoltellata, Valditara premia lo studente che intervenne nell’aggressione: “Esempio di coraggio e solidarietà”

Una medaglia al merito per un gesto di coraggio. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha consegnato oggi, 1° ottobre, presso il Ministero il riconoscimento a uno studente di origine congolese, intervenuto lo scorso 18 settembre durante l’aggressione a una professoressa alla scuola media Giovanni Verga di Centocelle, a Roma. Il ministro ha voluto così riconoscere pubblicamente un esempio di coraggio e solidarietà tra i giovani.

Il gesto dello studente

Secondo quanto ricostruito, il ragazzo avrebbe bloccato il compagno tredicenne che, dopo aver spruzzato spray urticante contro l’insegnante, l’avrebbe colpita con un coltello. In questo modo il giovane avrebbe contribuito a fermare l’aggressione. L’episodio risale al 18 settembre e ha visto coinvolti una docente, un compagno tredicenne e lo studente premiato oggi.

Le parole del ministro

Valditara si è rivolto direttamente allo studente: “Siamo orgogliosi di te. Hai compiuto un gesto molto nobile, che ti fa onore e che rappresenta un esempio per tanti giovani”. Per il ministro, comportamenti come questo “vanno fatti conoscere perché hanno un forte valore educativo“.

Ecco le parole di Valditara: “Abbiamo voluto premiarti con questa medaglia al merito, come abbiamo fatto con altri giovani che si sono distinti per il loro coraggio e la loro generosità, per la capacità di sentire l’altro che hai dimostrato. Coraggio e solidarietà sono valori fondamentali, nell’ottica di una scuola che educa alla responsabilità, al rispetto, a relazioni corrette e all’empatia”.