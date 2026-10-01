Docente accoltellata, Valditara premia lo studente che intervenne nell’aggressione: “Esempio di coraggio e solidarietà”

Una medaglia al merito per un gesto di coraggio. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha consegnato oggi, 1° ottobre, presso il Ministero il riconoscimento a uno studente di origine congolese, intervenuto lo scorso 18 settembre durante l’aggressione a una professoressa alla scuola media Giovanni Verga di Centocelle, a Roma. Il ministro ha voluto così riconoscere pubblicamente un esempio di coraggio e solidarietà tra i giovani.
Secondo quanto ricostruito, il ragazzo avrebbe bloccato il compagno tredicenne che, dopo aver spruzzato spray urticante contro l’insegnante, l’avrebbe colpita con un coltello. In questo modo il giovane avrebbe contribuito a fermare l’aggressione. L’episodio risale al 18 settembre e ha visto coinvolti una docente, un compagno tredicenne e lo studente premiato oggi.
Valditara si è rivolto direttamente allo studente: “Siamo orgogliosi di te. Hai compiuto un gesto molto nobile, che ti fa onore e che rappresenta un esempio per tanti giovani”. Per il ministro, comportamenti come questo “vanno fatti conoscere perché hanno un forte valore educativo“.
Ecco le parole di Valditara: “Abbiamo voluto premiarti con questa medaglia al merito, come abbiamo fatto con altri giovani che si sono distinti per il loro coraggio e la loro generosità, per la capacità di sentire l’altro che hai dimostrato. Coraggio e solidarietà sono valori fondamentali, nell’ottica di una scuola che educa alla responsabilità, al rispetto, a relazioni corrette e all’empatia”.