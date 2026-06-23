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Prima Ora | Notizie del 23 giugno

Attualità
23.06.2026
Aggiornato alle 10:35

Ex docente al concerto di Cesare Cremonini con i testi delle canzoni scritti a mano, il video diventa virale: “Non potevo fare scena muta”

Redazione
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Indice
Il concerto, i fogli e il video virale
"Scrivere collega le sinapsi"

Una pensionata romagnola di 71 anni, ex insegnante di stenografia e dattilografia, è diventata una star del web grazie a un gesto semplicissimo: presentarsi al concerto di Cesare Cremonini con i testi delle canzoni scritti a mano sui fogli, per non farsi trovare impreparata.

Il concerto, i fogli e il video virale

Era il 13 giugno, all’Imola Music Park Arena, davanti a 75mila spettatori: l’ex docente era lì per la prima volta a un concerto, trascinata dalla figlia, come commenta in un’intervista a Repubblica: “Era la prima volta, che emozione. Mi son detta: non posso andare impreparata”. Con sé aveva i fogli con i testi scritti a mano, illuminati dalla torcia del cellulare della figlia, alternando lo sguardo al palco e agli appunti. Qualcuno ha ripreso la scena e il video ha fatto il giro del web fino a raggiungere lo stesso Cremonini, che ha condiviso le immagini con una dedica: “Meravigliosa signora, ovunque lei sia, le mando un grande abbraccio”. Lei ha risposto ringraziando e firmandosi da ex insegnante: “10 e lode al mio primo concerto. Un grande abbraccio”. I fan si sono scatenati di commenti entusiasti: “Il karaoke più bello”, “Grande prof”, “Ha la stima di tutti noi”.

“Scrivere collega le sinapsi”

L’ex insegnante spiega la scelta con la semplicità di chi ha fatto della scrittura uno stile di vita: “Scrivere collega le sinapsi. Io scrivo tantissimo, specialmente in corsivo. Allena la mente”. Grafologa con mille interessi, dalla medicina cinese alla sociologia, si era preparata a casa prima di partire: “Mi son detta: adesso mi preparo qualcosa. Come ex insegnante non potevo fare scena muta”.

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