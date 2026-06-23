Ex docente al concerto di Cesare Cremonini con i testi delle canzoni scritti a mano, il video diventa virale: “Non potevo fare scena muta”

Una pensionata romagnola di 71 anni, ex insegnante di stenografia e dattilografia, è diventata una star del web grazie a un gesto semplicissimo: presentarsi al concerto di Cesare Cremonini con i testi delle canzoni scritti a mano sui fogli, per non farsi trovare impreparata.
Era il 13 giugno, all’Imola Music Park Arena, davanti a 75mila spettatori: l’ex docente era lì per la prima volta a un concerto, trascinata dalla figlia, come commenta in un’intervista a Repubblica: “Era la prima volta, che emozione. Mi son detta: non posso andare impreparata”. Con sé aveva i fogli con i testi scritti a mano, illuminati dalla torcia del cellulare della figlia, alternando lo sguardo al palco e agli appunti. Qualcuno ha ripreso la scena e il video ha fatto il giro del web fino a raggiungere lo stesso Cremonini, che ha condiviso le immagini con una dedica: “Meravigliosa signora, ovunque lei sia, le mando un grande abbraccio”. Lei ha risposto ringraziando e firmandosi da ex insegnante: “10 e lode al mio primo concerto. Un grande abbraccio”. I fan si sono scatenati di commenti entusiasti: “Il karaoke più bello”, “Grande prof”, “Ha la stima di tutti noi”.
L’ex insegnante spiega la scelta con la semplicità di chi ha fatto della scrittura uno stile di vita: “Scrivere collega le sinapsi. Io scrivo tantissimo, specialmente in corsivo. Allena la mente”. Grafologa con mille interessi, dalla medicina cinese alla sociologia, si era preparata a casa prima di partire: “Mi son detta: adesso mi preparo qualcosa. Come ex insegnante non potevo fare scena muta”.