Da una scuola di provincia al palco di Sanremo, il sogno di due studenti di Treviso. “Sui banchi si possono coltivare passioni e talenti”

Da una scuola di provincia a uno dei palchi più prestigiosi del mondo. È il sogno che inseguono Giacomo e Alessandro, studenti di un istituto di Treviso, che hanno conquistato il primo posto nella sezione Rock della Finale Regionale della 39ª edizione del “Sanremo Rock & Trend Festival” che si è svolta a Orsago. I ragazzi, si legge su TrevisoToday, hanno ottenuto l’importante risultato con la loro band, i Felony, “guadagnandosi l’accesso alle Finali del Nord Italia, in programma a settembre a Ferrara”. Nel capoluogo emiliano “si giocherà l’accesso alla Finalissima Nazionale nello storico Teatro Ariston di Sanremo“.

I due giovani artisti, si legge nell’articolo, si sono esibiti “davanti a una giuria composta da autorevoli professionisti del panorama musicale nazionale, rappresenta molto più di un semplice successo”. Un successo che rappresenta “il riconoscimento di un percorso costruito con determinazione, studio, prove interminabili e una passione autentica“. E che inorgoglisce tutta la comunità scolastica, “dimostrando come la scuola possa essere anche il luogo in cui coltivare passioni, sviluppare talenti e imparare valori fondamentali come lavoro di squadra, costanza, disciplina e capacità di credere nei propri obiettivi”.

Il risultato è frutto anche dell’impegno degli altri componenti della band, “Riccardo e Gioia, musicisti che condividono con Giacomo e Alessandro lo stesso entusiasmo, la stessa dedizione e una forte sintonia artistica. Insieme hanno costruito un gruppo affiatato, capace di distinguersi per energia, qualità tecnica, presenza scenica e un repertorio che alterna con personalità brani originali e reinterpretazioni“. Una squadra vera, conclude TrevisoToday, “nella quale il talento di ciascuno contribuisce a creare un’identità musicale solida e riconoscibile”.