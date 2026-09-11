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Attualità
11.09.2026

Intelligenza artificiale, tutela dei consumatori, si parte dalla scuola: a Roma l’evento finale di “Tu che ne sAI?”

Reginaldo Palermo
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Indice
Dalla voce dei cittadini alla mappa dei rischi
Il confronto tra le associazioni dei consumatori
Imparare giocando: dall’edutainment a Minecraft
Evento accessibile anche online

Il 15 settembre, a Palazzo Merulana, istituzioni, università e associazioni dei consumatori si confronteranno sui rischi dell’intelligenza artificiale e sugli strumenti necessari per tutelare i cittadini. Al centro dell’incontro anche i risultati di una consultazione civica nazionale e un nuovo position paper sul rapporto tra IA e consumatori.

L’intelligenza artificiale è ormai entrata nella vita quotidiana, trasformando il mercato, il lavoro e il modo in cui cittadini e consumatori si rapportano con servizi e aziende. Ma insieme alle opportunità crescono anche i dubbi: quali sono i rischi legati all’utilizzo dell’IA? E quali strumenti possono essere messi in campo per garantire maggiore sicurezza e consapevolezza?

A queste domande proverà a rispondere l’evento conclusivo di “Tu che ne sAI? L’Intelligenza Artificiale più sicura per tutti”, il progetto nazionale promosso da U.Di.Con., ADOC, Cittadinanzattiva, Federconsumatori e Unione Nazionale Consumatori, con il finanziamento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

L’appuntamento è in programma martedì 15 settembre 2026, a partire dalle 9:30, a Roma, nella cornice di Palazzo Merulana, in via Merulana 121. Sarà l’occasione per fare il punto sui risultati raggiunti durante il tour nazionale e, soprattutto, per discutere delle sfide che l’intelligenza artificiale pone alla tutela dei consumatori.

Dalla voce dei cittadini alla mappa dei rischi

I lavori saranno moderati dal vicedirettore di Askanews Vincenzo La Manna e si apriranno con i saluti istituzionali di Orietta Maizza, dirigente del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
A seguire, Maura Saltimbanco, project manager di U.Di.Con., presenterà i principali traguardi raggiunti dal progetto. Particolare attenzione sarà dedicata alla percezione dell’intelligenza artificiale da parte dei cittadini: Tiziana Toto, di Cittadinanzattiva, illustrerà infatti i risultati della consultazione civica realizzata nell’ambito dell’iniziativa.

Un’indagine pensata per raccogliere aspettative, timori e opinioni dei cittadini su una tecnologia che sta modificando rapidamente il rapporto con servizi digitali, informazioni e processi decisionali.
Il cuore della mattinata sarà quindi dedicato alla presentazione del position paper sulla mappa dei rischi e sugli strumenti di tutela nel rapporto tra consumatori e intelligenza artificiale. A illustrarlo saranno Paola Velardi, docente dell’Università La Sapienza, e Pier Paolo Bucalo, della Luiss Business School.

L’obiettivo è mettere a fuoco le principali criticità legate all’utilizzo dell’IA e individuare strumenti e indicazioni utili affinché l’innovazione tecnologica possa svilupparsi senza lasciare indietro i diritti dei cittadini.

Il confronto tra le associazioni dei consumatori

La discussione proseguirà con un confronto tra i vertici delle cinque associazioni promotrici del progetto. Al dibattito parteciperanno Martina Donini per U.Di.Con., Marco Vignola per l’Unione Nazionale Consumatori, Michele Carrus per Federconsumatori, Anna Rita Cosso per Cittadinanzattiva e Anna Rea per ADOC.

Un confronto che servirà a guardare oltre l’attuale fase di trasformazione tecnologica e a ragionare sulle prospettive future, con particolare attenzione al ruolo che istituzioni, imprese e organizzazioni dei consumatori dovranno assumere davanti alla diffusione sempre più capillare dell’intelligenza artificiale.

Imparare giocando: dall’edutainment a Minecraft

La seconda parte dell’evento punterà invece sull’interazione e sulla divulgazione attraverso strumenti più immediati e coinvolgenti.
Carlo Cuomo presenterà il corso gratuito in edutainment “Oltre l’algoritmo”, pensato per avvicinare il pubblico ai temi dell’intelligenza artificiale attraverso un approccio accessibile e interattivo.
A seguire, Marco Vigelini, CEO di Maker Camp, mostrerà le possibilità offerte dalla gamification attraverso Minecraft, utilizzando quindi un linguaggio familiare soprattutto alle generazioni più giovani per affrontare temi complessi legati alla tecnologia.
A chiudere la mattinata sarà invece un momento dedicato all’ironia: la compagnia Area Mista porterà in scena una performance di stand-up comedy dedicata proprio all’intelligenza artificiale, prima dello spazio riservato alle domande del pubblico.

Evento accessibile anche online

L’appuntamento sarà pensato per essere accessibile a un pubblico ampio: in sala sarà disponibile la traduzione simultanea in LIS, mentre l’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming.
Al termine dei lavori è previsto un light lunch per i partecipanti, seguito dalla possibilità di visitare la collezione permanente di Palazzo Merulana.
L’evento rappresenta così la conclusione di un percorso che ha cercato di portare il tema dell’intelligenza artificiale fuori dagli ambienti esclusivamente tecnici, mettendo al centro cittadini, diritti e consapevolezza.
Perché, di fronte a una tecnologia destinata a incidere sempre di più sulla vita quotidiana, conoscere i rischi e comprendere i propri diritti diventa parte integrante della cittadinanza digitale.

L’appuntamento è gratuito e aperto ai partecipanti previa registrazione.

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