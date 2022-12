Morte Benedetto XVI, le parole di Valditara e di altri esponenti politici italiani e internazionali

Questa mattina, sabato 31 dicembre, alle ore 9.34, la Sala stampa vaticana ha annunciato la morte del papa emerito Benedetto XVI. Dalla mattina di lunedì 2 gennaio 2023, il corpo di Papa Ratzinger sarà nella Basilica di San Pietro in Vaticano per il saluto dei fedeli.

A esprimere il proprio cordoglio con un messaggio su Twitter anche il Ministro dell’istruzione e del merito, Giuseppe Valditara: “Grande dolore per la perdita di una importante guida spirituale: Benedetto XVI, un Papa coraggioso e teologo raffinato”.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha aggiunto: “Un uomo innamorato del Signore. Un cristiano, un pastore, un teologo: un grande della storia che la storia non dimenticherà. Ho espresso al Santo Padre Francesco la partecipazione del Governo e mia personale al dolore suo e dell’intera comunità ecclesiale”.

Anche personalità politiche internazionali hanno reso omaggio al papa emerito. Il presidente francese Emmanuel Macron scrive: “I miei pensieri sono con i cattolici di Francia e del mondo, in lutto per la partenza di Sua Santità Benedetto XVI, che ha lavorato con anima e intelligenza per un mondo più fraterno”.

“Il mondo perde una figura eccezionale della Chiesa cattolica” ha twittato il cancelliere tedesco Olaf Scholz e ha aggiunto: “Come Papa ‘tedesco’, Benedetto XVI è stato un leader ecclesiastico speciale per molti, non solo in questo Paese. Il mondo perde una figura formativa della Chiesa cattolica, una personalità combattiva e un intelligente teologo. Il mio pensiero va a Papa Francesco”.