Morto cane lasciato legato al sole, la padrona sarebbe una docente: denunciata, ma per ora non tornerà dalle vacanze

Una storia che sta scuotendo un’intera comunità. Nel napoletano un cane è morto perché lasciato legato al sole cocente d’agosto per ore e ore dalla padrona partita per le vacanze. A denunciare la situazione incresciosa il parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli, come riporta Il Corriere della Sera.

La morte del povero animale

Il povero animale era legato ad una cyclette posizionata in un vialetto all’aperto, da cui ha provato invano a liberarsi fino all’ultimo. La donna, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe una docente del posto. “La proprietaria? È stata avvertita, ma pare abbia scelto di non tornare dalla villeggiatura prima del previsto”, il 23 agosto, spiega il parlamentare.

Stando ai primi accertamenti, pare che fatali per l’animale siano state le alte temperature, che gli hanno causato un colpo di calore. Ma sarà l’autopsia, disposta per i prossimi giorni, a dare conferma. L’altro animale della donna, lasciato libero, invece, è stato tratto in salvo dalle Guardie Zoofile dell’Oipa e dalla Polizia Municipale intervenuta sul posto, dopo le segnalazioni dei vicini e del parlamentare.

La padrona, che è stata denunciata, dovrà quindi rispondere del reato di maltrattamento. Ma, intanto, si indaga anche su un’altra figura: a essere incaricato dalla donna a prendersi “cura” degli animali, portando acqua e cibo, “pare sia un extracomunitario, pagato in nero, e che aveva anche il compito di ripulire il piazzale dagli escrementi. Ma i cani, al momento dell’intervento delle forze dell’ordine, sono stati trovati in condizioni igienico-sanitarie precarie”, conclude Borrelli.

Interverrà Valditara?

L‘attivista che si occupa di diritti degli animali Enrico Rizzi ha scritto ieri su Facebook di essere stato contattato dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara (ma fonti vicine a Valditara fanno sapere alla ‘Tecnica della Scuola’ che il titolare del Mim non ha avuto mai alcun genere di rapporto con l’attivista). “Spero di darvi belle notizie quanto prima”, queste le sue parole. Attendiamo di comprendere meglio cosa succederà, le notizie sono in aggiornamento.