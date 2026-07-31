Morto Franco Baresi, idolo del Milan e della Nazionale: il suo ultimo messaggio al mondo della scuola

È morto a 66 anni Franco Baresi, storico difensore del Milan e campione del mondo con la Nazionale Italiana nel 1982. Considerato tra i maggiori talenti del calcio italiano di tutti i tempi per il suo carattere e le sue caratteristiche tecniche, era malato da tempo. Da alcuni giorni le sue condizioni destavano preoccupazione. Tra i primi messaggi di cordoglio arrivati, quello del “suo” Milan.

Il rapporto tra il Milan e Baresi

“Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il club”, si legge in un post, correlato a una foto di Baresi che solleva la Champions League. “Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta di Franco Baresi sono le stesse che ogni tifoso rossonero fa a sé stesso in un’ora così dura”.

L’attenzione del capitano al mondo della scuola

Attento alle tematiche giovanili e al mondo della scuola, nel 2022 il “capitano” aveva presentato il suo libro “Libero di sognare” all’Istituto di Istruzione Superiore Lagrange di Milano davanti ai ragazzi del Liceo Scientifico Sportivo e del Liceo Scientifico Scienze Applicate dell’istituto. In quell’occasione, come riporta Sky Sport, aveva rivolto un messaggio agli studenti, sull’importanza dello sport.

Il messaggio agli studenti sulla vita e lo sport

“L’attenzione è fondamentale, ma bisogna saper costruire, sempre nel rispetto degli avversari”, aveva detto l’ex difensore azzurro. “Essere sempre un esempio, rendersi disponibile, fare gruppo e sostenere quelli che giocano meno, perché sono quelli che poi fanno allenare quotidianamente”. Il calcio, aveva concluso “è una metafora della vita, dove ci sono regole e ruoli da rispettare, senza fare troppe scene”.