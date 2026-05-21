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21.05.2026
Aggiornato alle 12:50

Sport per crescere, corso gratuito accreditato MIM per la prevenzione del disagio in adolescenza

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Indice
Il percorso prevede:
Il percorso fornisce strumenti concreti per:
Iscrizioni e accesso alla piattaforma:

È aperto il percorso formativo Sport per Crescere, dedicato a docenti, insegnanti di educazione fisica, allenatori, trainer sportivi ed educatori interessati al rapporto tra sport, benessere psicologico e prevenzione del disagio in età adolescenziale. È promosso da Fondazione Ospedale Niguarda e Fondazione Patrizio Paoletti con il sostegno di Fondazione Cariplo.

Fondazione Ospedale Niguarda e Fondazione Patrizio Paoletti, con il sostegno di Fondazione Cariplo, hanno realizzato il percorso formativo “Sport per Crescere”, dedicato a docenti, insegnanti di educazione fisica, allenatori, trainer sportivi ed educatori interessati al rapporto tra sport, benessere psicologico e prevenzione del disagio in età adolescenziale.

Il corso nasce dalle rilevazioni nazionali sulla pratica sportiva come strumento di benessere per gli adolescenti e fattore di potenziamento dell’apprendimento. Il programma parte dai risultati specifici di una ricerca condotta da Fondazione Ospedale Niguarda sul legame tra pratica sportiva, continuità, benessere emotivo e rischio di abbandono sportivo.

La fase formativa è stata sviluppata da Fondazione Patrizio Paoletti attraverso un approccio integrato tra neuroscienze, educazione e pratica sportiva.

Il percorso prevede:

  • 16 ore di formazione online asincrona
  • attestato finale
  • corso accreditato MIM/MIUR
  • videolezioni, strumenti operativi e materiali scaricabili

Il percorso fornisce strumenti concreti per:

  • riconoscere i segnali precoci di disagio e abbandono sportivo
  • sostenere motivazione, resilienza e continuità nella pratica
  • rafforzare la qualità educativa dello sport
  • promuovere competenze relazionali ed emotive nei contesti scolastici e sportivi

Il corso approfondisce inoltre il ruolo dello sport come fattore protettivo per la salute globale e il benessere psicologico degli adolescenti.

Iscrizioni e accesso alla piattaforma:

https://fondazionepatriziopaoletti.org/lead-elearning-sport-per-crescere/

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